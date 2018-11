Das Feuer-Drama in Kalifornien hat auch Dana Schweiger getroffen. Wie die Ex-Frau von Schauspieler Til Schweiger der "Bild"-Zeitung erzählte, musste sie gemeinsam mit Tochter Emma aus ihrem Zuhause nach Santa Monica flüchten. Inzwischen seien sie bei Freunden in Los Angeles untergekommen. Ob ihr Haus noch stehe, sei ungewiss, da im Moment niemand in das betroffene Gebiet gelassen werde.

Insgesamt habe die Evakuierung sechs Stunden gedauert. "Ich habe eine Nachricht um 6.30 Uhr morgens bekommen, in der stand, dass wir evakuiert werden. Ich dachte, wir hätten noch Zeit, aber meine Freundin schrieb mir, dass wir sofort unser Haus verlassen müssen", sagte die vierfache Mutter.

Sie beschreibt die Flucht als sehr dramatisch, denn nicht nur Schweiger und ihre Tochter waren im Haus, sondern noch sechs Freunde ihrer Kinder Luna und Valentin, die aus Deutschland zu Besuch waren. "Diese Verantwortung! Niemand war wach. Ich schrie: 'Ihr müsst sofort aufstehen! Wir werden evakuiert! Nehmt eure Pässe, Zahnbürsten und Computer! Nehmt eure Autoschlüssel und wir treffen uns in der Einfahrt. Schaut wie viel Benzin ihr noch habt. Wir treffen uns in Santa Monica. Fahrt und haltet nicht an!''" berichtet Schweiger.

Dana Schweiger floh im Schlafanzug

Sie selbst habe sich die Hunde und persönliche Erinnerungsstücke wie "geerbte Schmuckstücke von meiner Oma und alte Familien-Fotos aus den letzten 25 Jahren" sowie Ausweis, Geburtsurkunden und Geld geschnappt und sei dann im Schlafanzug aus dem Haus gerannt.

Insgesamt wurden 150.000 Menschen evakuiert, auf den Straßen herrschte Chaos und Stau. "Wir fühlten uns in Malibu eigentlich immer sehr sicher. Aber als ich die Tausenden von Menschen gesehen habe, habe ich schon Angst bekommen", gesteht Schweiger. Zwischenzeitlich hatte sie auch ihre Tochter Emma aus den Augen verloren, weil die im Auto der Freunde saß. "Das Schlimmste war, als ich nicht mehr telefonieren und ihr Auto nicht mehr im Rückspiegel sehen konnte." Erst in Santa Monica trafen sich Mutter und Tochter wieder.

Wann sie in ihre Wohngegend zurück können, sei ungewiss. "Malibu ist im Ausnahmezustand. Es gibt ja keine Infrastruktur, kein Gas, kein Wasser und keine Elektrizität mehr. Alles ist niedergebrannt." Das Wichtigste sei jedoch, dass es ihrer Tochter gut geht. "Der Rest ist mir egal", so Schweiger.