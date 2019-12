Nach außen gelten Dana Schweiger und Til Schweiger als Paradebeispiel dafür, wie man es auch nach einer Trennung schafft, ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen. Obwohl die Ehe bereits vor 14 Jahren scheiterte, feiern sie immer noch gemeinsam Weihnachten.

Dana Schweiger plaudert aus dem Nähkästchen: So ist Weihnachten mit Ex-Mann Til

In diesem Jahr bei ihm in Hamburg, wie Dana Schweiger jetzt in einem Artikel für die "Welt" verrät. In 24 Schritten erzählt die Amerikanerin, wie das Christfest im Hause Schweiger abläuft. "(Til) hat jetzt schon schlaflose Nächte, weil er weder weiß, wo er einen Weihnachtsbaum herbekommt, noch, wie er den in seinem Golf nach Hause kriegt. Dinge, die ich sonst immer geregelt habe", schreibt sie. Feiern sie bei dem Regisseur, bekommt die 51-Jährige "die Besenkammer, kaum größer als ein Bett". "Wenn ich Glück habe, liegt auf dem Nachttisch ein Stück Schokolade für mich, das noch von Ostern übrig geblieben ist – neben Haarspangen oder Plastikschmuck, den irgendein weiblicher Vorgast dort vergessen hat", erzählt Dana Schweiger.

Damit es während der Festtage nicht zu Streit kommt, hat sie für sich selbst ein paar Regeln festgelegt. Unter anderem: "Unbedingt sicherstellen, dass immer genug Zigaretten im Haus sind, Bier und Rotwein sowieso." Denn ihr Ex-Mann rauche Kette - und das "bei Tisch, im Gym, praktisch überall". Auch Heiligabend laufe immer nach dem gleichen Schema ab. Erst gibt es was zu essen, dann die Bescherung. "In die Kirche gehen wir nicht. Wir haben ja Til, unseren Gott, zu Hause", sagt das Ex-Model.

Das schenkt Til Schweiger seiner Familie

Was die Geschenke angeht, beweist Til Schweiger offenbar nur wenig Kreativität. Wie seine Ex-Frau verrät, bekommen alle Familienmitglieder immer den neuesten Kaschmirpullover von seiner eigenen Marke "Barefoot". Praktisch, dass der Filmemacher auch seinen eigenen Rotwein vertreibt. "(...) vier Sorten, jede benannt nach einem seiner Kinder. Als guter Vater muss er natürlich alle trinken", verrät Schweiger.

Das strikte Handyverbot am Tisch missachtet vor allem einer: Til Schweiger. Dana Schweiger nennt ihren Ex-Mann einen "Ober-Poster". "Katzenfotos, Selfies mit Witzfilter - irgendetwas postet Til immer, um dann verstohlen unterm Tisch zu schauen, wie viele Likes er kriegt", sagt sie. Deshalb müsse sie schon ab und an den Router ausschalten.

Weihnachten im Hause Schweiger, oder: Hauptsache, Kippen und Wein gehen nicht aus.

Quelle: "Welt"