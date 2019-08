"Es war wie immer mit ihr - eine Mischung aus anstrengend und wunderschön."

Der Star-Regisseur Dani Levy (61, "Alles auf Zucker") erinnert sich in einem Interview der "Bild am Sonntag" an die letzten gemeinsamen Dreharbeiten mit Hannelore Elsner zurück, die vor rund vier Monaten im Alter von 76 Jahren verstarb. Seit dieser Woche läuft ihr letzter Film "Berlin, I Love You" in den Kinos. Elsner habe sehr "ängstlich und kapriziös" sein können, habe "tausend Sonderwünsche" gehabt. "Aber natürlich war sie auch einfach wundervoll. Als Schauspielerin, aber auch als Mensch", berichtet Levy.