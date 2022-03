ProSieben-Moderator Daniel Aminati und seine Partnerin Patrice Eva Fischer werden Eltern. Das hat das Paar bei Instagram verkündet.

ProSieben-Moderator Daniel Aminati (48) wird Vater. Das hat er in einem Instagram-Post verkündet. "Bald sind wir zu dritt. Wir sind glücklich und dankbar, Eltern zu werden", schreibt er in einem gemeinsamen Statement mit seiner Partnerin Patrice Eva Fischer.

In einer Zeit voller Ängste und Unsicherheiten sei sich das Paar sicher, "dass die Liebe siegen wird". Dazu posteten die beiden eine Reihe von Pärchen-Fotos, auf denen Aminati liebevoll seine Hände auf den deutlich gewölbten Bauch seiner schwangeren Verlobten legt. Beide sind in Schwarz gekleidet und lächeln in die Kamera.

Daniel Aminati und Patrice Eva Fischer: Verlobung auf den Malediven

Im April 2021 verkündete das Paar seine Verlobung, ebenfalls mit einem Instagram-Post. "Sie hat Ja gesagt!", schrieb der "taff"-Moderator zu einem Bild, auf dem er in Strandkulisse beim Heiratsantrag mit Kniefall zu sehen ist. Die romantische Verlobung fand im Urlaub auf den Malediven statt. Die beiden sind seit 2019 ein Paar.

