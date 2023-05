Nach ihrer überstandenen Hautkrebs-OP hat Patrice Aminati in einem Interview über die Schockdiagnose gesprochen - und wie es nun weitergeht.

Patrice Aminati (29) hat in einem Interview über die Diagnose schwarzer Hautkrebs gesprochen, die ihr Anfang März gestellt wurde.

Patrice Aminati: "Wird mich wahrscheinlich ein ganzes Leben lang begleiten"

Die Situation sei ihr erst völlig unwirklich vorgekommen. "Man stand dann erstmal so ein bisschen neben sich", erzählt Aminati in einem "Gala"-Interview, das am heutigen Samstag um 17:45 Uhr via RTL ausgestrahlt wurde: "So richtig klar wurde es mir erst kurz vor der Operation, als da dieses Schild stand ,Tumorstation'. Und da wurde mir klar: Jetzt geht es hier um mich, ich soll jetzt hier operiert werden", zitiert "RTL" aus dem Interview.

Nach der Operation wird Patrice Aminati noch ein Jahr lang mit Tabletten behandelt, um die Krebszellen, die noch in ihrem Körper sind, zu bekämpfen. Da ihr Körper mit Leberflecken übersät sei, müsse sie sich auch "engmaschig" kontrollieren lassen. "Das wird mich wahrscheinlich ein ganzes Leben lang begleiten", so die ehemalige Psychologie-Studentin.

Die Aminatis wünschen sich ein weiteres Kind

Trotz der schweren Zeiten hat das Paar schon Pläne für die Zukunft gemacht: Sie wünschen sich "ganz schnell ein Geschwisterkind für Charly Malika", wie sie "RTL" schon Anfang April erzählten.