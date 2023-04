von Luisa Schwebel Vor wenigen Wochen gaben Daniel Aminati und seine Ehefrau Patrice bekannt, dass bei ihr ein bösartiger Hautkrebs operiert werden musste. Jetzt gibt die Mutter eines Kindes ein Update.

Anfang April teilten Daniel Aminati und seine Ehefrau Patrice die Schockdiagnose selbst auf ihren Instagram-Profilen mit. "Eine Routineuntersuchung meiner Frau Patrice ergab die Diagnose: Bösartiger (schwarzer) Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hat", schrieb der Moderator. Ein Leberfleck am Hals stellte sich als Melanom heraus. Jetzt hat Patrice Aminati ein Update gegeben.

"Ich habe die Ergebnisse der ausführlichen Untersuchungen MRT, PET CT erfahren. Bei der Operation wurde alles erwischt … der Tumor und die ebenfalls befallenen Lymphknoten. Ich habe Glück gehabt", erklärt sie jetzt auf ihrem Instagram-Profil. Gute Nachrichten, die ihr Hoffnung machen – und doch ist noch lange nicht alles vorbei. Mindestens ein Jahr lang wird ihr Körper weiter gegen die tückische Krankheit kämpfen müssen.

"Ohne die sofort anschließende Immuntherapie geht es nicht. Mein Leben wird sich verändern … in mir steckt ein unsichtbarer Feind. Ich soll kämpfen – aber mein Gegner ist nicht sichtbar. Jetzt folgen vorbereitende Untersuchungen für die Immuntherapie, die 12 Monate dauern wird", erläutert es die Betroffene selbst und verrät, wie ihr Alltag in Zukunft aussehen wird. "Ab jetzt heißt es, kein Krafttraining, keine Sonne und anderes." Während einer Immuntherapie darf der Körper nicht zu sehr belastet werden.

Kinderplanung wird verschoben

Das Herausforderndste sei für sie, dass sie und ihr Ehemann die Kinderplanung aufschieben müssen. "Mindestens zwölf Monate und 16 Wochen" dürfte Aminati nicht schwanger werden. "Ich werde die Tage zählen", sagt sie.

In den Kommentaren unter ihrem Posting erhält Aminati viel Zuspruch, auch von Menschen, die selbst eine Krebsdiagnose verkraften müssen. Schwarzer Hautkrebs sieht zu Beginn meist aus wie ein Muttermal. Doch in der Regel verändert er sich in Bezug auf Farbe, Größe und Form. Es wird empfohlen, regelmäßig eigene Muttermale anzugucken und von einem Dermatologen checken zu lassen. Medizinischen Rat sollte man sich suchen, wenn sich ein Muttermal oder die Haut untypisch verändert – abgesehen von ohnehin wichtigen, regelmäßigen Routineuntersuchungen zur Hautkrebsvorsorge.

Quelle: Instagram

+++ Lesen Sie auch +++

"Mit Holzstuhl auf mich eingeschlagen": Daniel Aminati spricht über seinen Vater