2016 kam der gemeinsame Sohn von Daniel Brühl (41, "Good Bye, Lenin!") und seiner Ehefrau Felicitas Rombold zur Welt. In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" spricht der Schauspieler nun über die ersten Abnabelungsprozesse von seinem Kind: "Ich lasse mehr und mehr los. Er ist jetzt in der Kita, da geht man für ein paar Stunden am Tag weg." Er versuche als Vater, nicht ständig besorgt zu sein und sich zu entspannen: "Nicht, dass sich meine permanente Sorge am Ende noch auf ihn überträgt." Ein überfürsorglicher Helikopter-Vater sei er jedenfalls nicht.

Seine Familie ist ab und zu bei seinen Reisen zu Filmsets dabei: "Nächste Woche fliegen wir zusammen nach Atlanta", erzählt Brühl. Dort spielt er den Bösewichten Zemo in der Marvel-Serie "The Falcon and the Winter Soldier". So seien sie zumindest in den ersten Wochen bei ihm. Ganz zufrieden scheint Brühl damit aber dennoch nicht. "Aber das ist auch wieder Reiserei. Eigentlich will ich ihn ein bisschen fernhalten von diesem Zirkus." Sein Sohn denke bis jetzt, dass sein Vater ein Clown sei, weil er sich verkleiden müsse, wenn er arbeiten gehe: "Und es ist ja auch nicht ganz falsch."