Filmstar Daniel Brühl und Ehefrau Felicitas Rombold ließen sich die Academy Awards am Sonntag in Los Angeles nicht entgehen.

Daniel Brühl (44) gehört zum Erfolgsgespann um das deutsche Netflix-Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" (2022), der für neun Oscars nominiert war und vier Mal gewann. Zusammen mit Regisseur Edward Berger (53) und einigen Teammitgliedern nahm der Schauspieler am Sonntag auf der Bühne des Dolby Theatres in Los Angeles unter anderem die Trophäe in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" entgegen.

Als Begleitung und sicher auch seelische Stütze in den aufregenden Stunden davor hatte Brühl auf dem Weg zum Veranstaltungsort, auf dem champagnerfarbenen Teppich und hinter den Kulissen seine Ehefrau, die Psychologin Felicitas Rombold, dabei. In einer Instagram-Story zeigt er ein Selfie. Beide sitzen im Auto, er ernst dreinblickend im cremefarbenen Smoking, sie lächelnd in einem eleganten schwarzen Abendkleid. "Final Countdown" schreibt der deutsch-spanische Schauspieler, Filmregisseur und Synchron- und Hörbuchsprecher dazu.

Internationale Erfolgsproduktionen

Internationale Erfolge kennt Daniel Brühl spätestens seit der Tragikomödie "Good Bye, Lenin!" (2003). Unter anderem in Frankreich, Spanien, Dänemark und Großbritannien wurde der Streifen damals zum "Besten fremdsprachigen Film" gekürt. Zahllose internationale Nominierungen gab es auch für das Biopic "Rush - Alles für den Sieg" (2013). Und "Inglourious Basterds" (2009) von Regisseur Quentin Tarantino (59) war in den Kategorien "Bester Film", "Beste Regie", "Bestes Originaldrehbuch", "Bester Schnitt", "Beste Kamera", "Bester Ton", "Bester Tonschnitt" und "Bester Nebendarsteller" für insgesamt acht Oscars nominiert - letztere erhielt Christoph Waltz (66) für die Rolle des Hans Landa.

Zu seinen weiteren internationalen Erfolgsproduktionen gehören "The King's Man: The Beginning" (2021), "The First Avenger: Civil War" (2016) oder "A Most Wanted Man" (2014)

Brühl und Rombold sind seit 2010 liiert und seit 2016 verheiratet. Ebenfalls 2016 kam der erste Sohn des Paares zur Welt, der zweite folgte 2020.