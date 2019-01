Schauspieler Daniel Craig (50) trinkt seine Martinis momentan weder geschüttelt noch gerührt. Doch der Star, für den der anstehende fünfte Auftritt als Superagent James Bond auch der letzte sein wird, hat derzeit nicht nur dem Alkohol komplett abgeschworen. Für sein persönliches Finale in "Bond 25" will sich der 50-Jährige noch einmal in absoluter Topform präsentieren und so übt er sich in Verzicht. Selbst bei diversen Preisverleihungen sei Craig daher mit Proteinriegel statt leckeren Canapés gesichtet worden, berichtet die britische Seite "Daily Mirror".

So habe Craig eine Aftershowparty der BAFTA-Verleihung sogar gänzlich gemieden, obwohl seine Frau Rachel Weisz (48) daran teilnahm. Und auch schon bei den Golden Globes verzichtete er laut Augenzeugen auf Wein und Delikatessen und mampfte stattdessen tapfer Riegel für den Muskelaufbau.

In weniger als zwei Monaten, am 4. März, sollen die Dreharbeiten zum Jubiläums-Bond starten. So lange bleibt Craig also noch, um seinen ohnehin beeindruckenden Körper noch weiter in Form zu bringen. An seiner Seite wird erneut Léa Seydoux (33) als Madeleine Swann zu sehen sein, wie schon im vorangegangenen Streifen "Spectre". Ins Kino kommen soll der Film, der von "True Detective"-Erfinder Cary Fukunaga (41) gedreht wird, im Februar 2020.