Die Rolle eines Apple-Jüngers würde man angesichts dieses Anblicks nicht einmal Schauspiel-Genie und Method-Actor Daniel Day-Lewis (60, "There Will Be Blood") abkaufen. Der dreifache Oscar-Gewinner macht sich offensichtlich überhaupt nichts aus neuester Smartphone-Technik, was die hochmoderne Netzgemeinde selbstredend so gar nicht fassen kann. Und so sorgte das Twitter-Bild der jungen Journalistin Karen Han, das den Schauspieler in einer U-Bahn vertieft in sein uraltes Klapphandy zeigt, für Furore.

Method-Acting mit dem Handy?

Selbst "Star Wars: Die letzten Jedi"-Regisseur Rian Johnson (44) retweetete das Bild und schrieb dazu: "Ich frage mich, wie viele Menschen eine schnelle Shopping-Suche nach Klapphandys gemacht haben. Also außer mir." Viele Nutzer feiern Day-Lewis für seine Vorliebe für angestaubte Technik, Scherzbolde vermuten dahinter eine Vorbereitung auf einen anstehenden Historienschinken. Was wohl auch ein Stückweit Wunschdenken ist, immerhin gab der Mime bekannt, dass das unlängst erschienene Drama "Der seidene Faden" sein letzter Film gewesen sein soll.