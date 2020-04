Aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Krise gilt weiterhin bundesweit ein Kontaktverbot. Auch deutsche Stars sitzen deshalb zu Hause und müssen sich die Zeit in den eigenen vier Wänden versüßen. Unter ihnen: "Tatort"-Star Daniel Donskoy (30, "Sankt Maik"), der vor kurzem eine Instagram-Talkshow namens "Lockdown Talk" startete. Eine Beschäftigung, die dem 30-Jährigen offenbar großen Spaß macht. "Es gibt wirklich schlimmeres als mit Cem Özdemir, Tom Wlaschiha, Verena Altenberger und August Wittgenstein die Quarantäne auszuhalten", erklärt der smarte Schauspieler im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Mit Filmen und einem Workout gegen die Langeweile

Das Kontaktverbot nimmt Donskoy ernst und bleibt auch bei schönem Wetter zu Hause. "Ich liege gern zu Hause auf dem Balkon in der Sonne", erzählt er im Interview. Gegen den Lagerkoller helfe es zudem, neue Dinge auszuprobieren. Das weiß auch der Schauspieler: "Ich probiere neue Bodyweight Fitness-Übungen aus und koche viel."

Aber auch mit Filmen hält sich der 30-Jährige über Wasser. "'Nur eine Frau', 'Unorthodox' oder 'Der Junge muss an die frische Luft' sind ein Muss", erklärt der "Sankt Maik"-Darsteller. Aber auch Serien stehen bei ihm hoch im Kurs. Seine Favoriten: "'Mr. Robot' und 'BoJack Horseman' - ich kann es kaum fassen, dass beide zu Ende sind."

Seine Pläne nach Corona

Zum Glück wird es auch eine Welt nach der Corona-Krise geben. Auf was sich der Schauspieler am meisten freut, wenn alles vorbei ist? "Ich möchte meine Familie in Israel und der Schweiz besuchen und bei 'El Reda' in Berlin libanesisch essen." Aber auch beruflich hat Donksoy schon Pläne geschmiedet - vor allem was seine Musik angeht: "Ich möchte neue Tracks veröffentlichen und mit der Tour-Planung für 2021 beginnen", blickt das Multitalent in die Zukunft.