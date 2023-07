Der langjährige Filmproduzent Daniel Goldberg ist tot. Er sei im Alter von 74 Jahren verstorben, wie der Regisseur Jason Reitman bestätigt.

Daniel Goldberg, unter anderem bekannt als Produzent der "Hangover"-Filme, ist tot. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline". Er sei im Alter von 74 Jahren in Los Angeles verstorben, wie Regisseur Jason Reitman (45) bestätigt habe. Der Filmemacher ist der Sohn von "Ghostbusters"-Regisseur Ivan Reitman (1946-2022), der Goldberg schon in den 1960er Jahren auf dem College kennengelernt habe.

Goldberg drehte viele Komödien

Daniel Goldberg und Ivan Reitman arbeiteten mehr als 30 Jahre lang zusammen an Filmen. Unter anderem setzten sie die Komödien "Ich glaub' mich knutscht ein Elch!" (1981) und "Babyspeck und Fleischklößchen" (1979) um, in denen Bill Murray (72) zu sehen ist. Während Reitman hier Regie führte, war Goldberg als Produzent beteiligt und schrieb an den Drehbüchern mit.

Daneben war der Verstorbene in den vergangenen Jahrzehnten für zahlreiche weitere Komödien mitverantwortlich, darunter "Space Jam" mit Basketball-Superstar Michael Jordan (60) sowie "Old School" mit Luke Wilson (51) und Will Ferrell (55).

Sein wohl größter Erfolg war jedoch die "Hangover"-Trilogie mit Bradley Cooper (48) und Zach Galifianakis (53). Der dritte Teil der Reihe war auch zeitgleich das letzte Mal, dass Goldberg als Produzent in Erscheinung trat. Er hinterlasse dem Bericht zufolge seine Ehefrau sowie zwei Schwestern und einen Bruder.