Der US-Musiker Daniel Johnston starb am Dienstag mit 58 Jahren in der Nähe von Houston (Texas), wie US-Medien übereinstimmend berichten. Mit seinen Songs inspirierte er viele hochkarätige Musiker, unter anderem waren Kurt Cobain (1967-1994) und David Bowie (1947-2016) große Fans von ihm. Der Dokumentarfilm "The Devil and Daniel Johnston" von Jeff Feuerzeig (55) aus dem Jahr 2005 wurde beim Sundance Film Festival mit einem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Die Doku handelt von dem Leben des Musikers, der an einer bipolaren Störung und Schizophrenie litt.

Daniel Johnston wurde am 22. Januar 1961 in Sacramento (Kalifornien) geboren. Den größten Teil seiner Musik nahm er auf Kassetten alleine bei sich zu Hause auf und verschenkte sie an Menschen, die er traf. Größere Bekanntheit erlangte Johnston, als Kurt Cobain mit einem T-Shirt der Album-Grafik von "Hi, How Are You" (1983) gesehen wurde. Es zählt zu Johnstons bekanntesten Alben.

Stars nehmen Anteil

Zahlreiche Stars nahmen nun in den sozialen Medien von Daniel Johnston Abschied. Musiker Beck (49) schrieb "RIP Daniel Johnston" auf Twitter und verlinkte das Album "The Late Great Daniel Johnston: Discovered Covered", das Daniel-Johnston-Songs beinhaltet, die im Jahr 2004 von bekannten Musikern gecovert wurden. Sänger Jack Antonoff (35) nahm mit diesen Worten Anteil: "Daniel Johnston wird uns fehlen." Er nannte ihn einen "brillanten Geschichtenerzähler und Songschreiber".

Auch Musiker Thundercat (34) twitterte: "Rest in Peace Daniel Johnston". Filmregisseur Judd Apatow (51) teilte ein Video des Songs "Life in Vain" von Johnston, "der mich jedes Mal zum Weinen bringt". "Es ist so traurig zu hören, dass du uns verlassen hast", schrieb Schauspieler Elijah Wood (38) auf Twitter.