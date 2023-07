Daniel Radcliffe wünscht den Machern einer geplanten "Harry Potter"-Fernsehserie nur das Beste, will bei dem Projekt aber nicht dabei sein.

In einem Interview mit "ComicBook" hat Daniel Radcliffe (33) deutlich gemacht, dass er zwar Projekte rund um die "Harry Potter"-Saga grundsätzlich unterstütze. Jedoch sehe er keinen Anlass, bei einer neuen "Harry Potter"-Fernsehserie mitzuwirken. Im Vorfeld hatte Warner Bros. Discovery bestätigt, eine entsprechende Adaption der Bestseller-Romanreihe von J.K. Rowlings (57) in Auftrag gegeben zu haben. Bei dem Projekt soll mit einer völlig neuen Besetzung gearbeitet werden, was theoretisch nicht ausschließt, den "Original-Harry" in einer anderen Rolle wieder mit ins Spiel zu bringen.

"Ich freue mich sehr darauf, die Fackel weiterzureichen"

Zu seiner Entscheidung sagte der britische Schauspieler: "Soweit ich weiß, versuchen sie, einen Neuanfang zu machen. Ich bin mir sicher, dass derjenige, der sie [die Serie, Anm. d. Red.] macht, dem Ganzen seinen eigenen Stempel aufdrücken will und wahrscheinlich nicht herausfinden will, wie man den alten Harry dazu bringt, hier irgendwo aufzutauchen. Ich strebe das also definitiv nicht an. Aber ich wünsche ihnen natürlich alles Glück der Welt und ich freue mich sehr darauf, die Fackel weiterzureichen. Aber ich glaube nicht, dass es mich braucht, um sie physisch weiterzugeben."

"Phantastische Tierwesen" auf Eis gelegt

Die Produktion der Fantasy-Filmreihe "Phantastische Tierwesen" hingegen, in der die Vorgeschichte der "Harry Potter"-Filme erzählt wird, wurde von Warner Bros. Anfang des Jahres aufgrund enttäuschender Umsätze nach drei von fünf geplanten Teilen vorerst wieder gestoppt. Ob die übrigen Teile doch noch realisiert werden, ist derzeit noch unklar.