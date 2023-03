Potter wird Papa: Schauspieler Daniel Radcliffe und seine Freundin Erin Darke erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Wahrlich zauberhafte Nachrichten für Schauspieler Daniel Radcliffe (33): Der Star aus den "Harry Potter"-Verfilmungen und seine langjährige Freundin Erin Darke (38) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das hat ein Sprecher des Paares der US-amerikanischen Seite "The Hollywood Reporter" bestätigt.

Wie weit die Schwangerschaft vorangeschritten ist sowie das Geschlecht des Kindes wurden nicht kommuniziert - Radcliffe hält sein Privatleben grundsätzlich so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus und meidet Social Media. "Als Schauspieler möchte einfach nur mein Leben leben und meine Freunde treffen. Ich will, dass die Sache, über die die Menschen sprechen, meine Arbeit ist", hatte der Star vergangenes Jahr diesbezüglich gesagt.

Seit knapp zehn Jahren ein skandalfreies Paar

Der Brite Radcliffe und die US-Amerikanerin Darke hatten sich vor rund zehn Jahren am Set des gemeinsamen Films "Kill Your Darlings" kennen und wenig später lieben gelernt. Sie wirkte auch schon in Serien wie "The Marvelous Mrs. Maisel" oder Hollywood-Produktionen wie "Thank You for Your Service" mit. Radcliffe hatte zuletzt durch seine Rolle als Weird Al Yankovic in einem Biopic über den schrägen Musiker für Aufsehen gesorgt.