Der überraschende Krebstod von Jens Büchner (1969-2018) hat seine Ehefrau Daniela Büchner (40) und seine Familie zutiefst erschüttert. In einer Videobotschaft, die dem VOX-Magazin "Prominent!" vorliegt, gab sie nun erstmals einen Einblick in ihr Seelenleben nach diesem schweren Schicksalsschlag. "Unsere Welt ist zerstört. Sie steht still. Jens ist weg", sagt sie. Es sei nicht nur ihr Ehemann gestorben, sondern auch ihr bester Freund, ihr Seelenverwandter.

"Sie rufen Papa"

Sie versuche nun, ihr normales Leben zumindest für die zweijährigen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya weiterzuführen. Ihre Kinder würden aber spüren, was los sei: "Sie schlafen unruhig und sie rufen Papa". Sie habe ihnen erzählt, ihr Vater sei die Sonne. "Sie gucken immer in die Sonne und sagen: 'Guten Morgen, Papa!'"

Sie selbst habe ein Kissen, das bis zu seinem Tod auf seinem Bett war: "Da rieche ich immer dran und dann mache ich die Augen auf und merke, er ist nicht da." Sie schlafe nachts nicht, esse kaum. Sie funktioniere derzeit nur. Verzweifelt erklärt Daniela: "Wir wissen nicht, wie wir den Verlust jemals verarbeiten können." Doch bei einer Sache ist sie sich sicher: "Ich weiß, dass es meinem Mann viel bedeutet hätte, dass so viele Menschen Anteil nehmen an dem, was leider passiert ist."