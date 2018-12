Mitte November starb Reality-TV-Star Jens Büchner (1969-2018) mit nur 49 Jahren in einem Krankenhaus auf Mallorca an Lungenkrebs. Das erste Weihnachtsfest ohne ihn verbrachte seine Witwe Daniela Büchner (40) nun bei den "Goodbye Deutschland"-Kollegen Peggy Jerofke und Steffen Jerkel. "Danke Peggy und Steff für die lieben und tollen Stunden", schrieb Büchner in ihrer Instagram-Story.

Der zweite Post galt ihrem verstorbenen Mann: "Und irgendwo da bist DU", kommentierte sie ein Foto, auf dem sie von hinten zu sehen ist und auf das Meer hinausblickt. "Nonstop haben wir an dich gedacht. Nichts ist mehr so wie mit dir. Aber immer bist du irgendwie bei uns. Ich liebe dich, mein Schatz", so Daniela Büchner.

Beinahe noch rührender ist allerdings das Foto, das die Sendung "Goodbye Deutschland" (VOX) auf ihrer Instagramseite von den kleinen Büchner-Zwillingen veröffentlichen durfte. Darauf strahlen die beiden Zweijährigen in niedlicher rot-weißer Weihnachtsmann/Weihnachtsfrau-Verkleidung in die Kamera.

Daniela Büchner und Jens Büchner lernten sich 2015 kennen, wurden 2016 Eltern eines Zwillingspärchens und heirateten 2017. Sie brachte drei Kinder aus erster Ehe mit in die Beziehung, er einen Sohn aus einer Beziehung sowie zwei Töchter aus seiner ersten Ehe. Bekannt wurden sie als Mallorca-Auswanderer mit der Doku-Soap "Goodbye Deutschland!"