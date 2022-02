Daniela Büchner hat einfach kein Glück in der Liebe. Nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner hatte sie ihre neue Liebe in Sohel Abdoulkhanzadeh gefunden, doch dieser trennte sich nur wenige Stunden vor einem TV-Auftritt.

Das alljährliche Dschungelcamp enthüllt nicht nur Geheimnisse am Lagerfeuer, auch bei der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 'Die Stunde danach'" gibt es das ein oder andere interessante Geständnis. So auch von Daniela Büchner, die in dem TV-Format die Trennung von ihrem "Goodbye Deutschland"-Kollegen Sohel Abdoulkhanzadeh bekannt gab.

Eine der zwei Show-Moderatorinnen, Olivia Jones, fragte die Witwe gestern: "Du siehst schon ein bisschen traurig aus heute?", woraufhin Daniela Büchner, genannt Danni, den Blick gen Fußboden richtete und dem zustimmte: "Ja, das ist halt manchmal so. Weißt du, ich glaube, wenn man so in dem Job ist, den wir auch machen, ist es schlimm, wenn Menschen über einen reden oder Stories machen."

Die zweite Moderatorin Angela Finger-Erben ergänzt die Frage von Jones: "Man sieht nämlich, dass du deine Kette nicht mehr umhast." Damit spielt sie auf eine goldene Kette an, die den Namen von Daniela Büchners Freund "Sohel" trägt. Danni erklärt: "Ja, das ist halt so in der Kennenlernphase, ich bin traurig über die Enttäuschung, dass Menschen immer mehr reden, als sie sollten." Olivia Jones reagiert mit Verständnis auf das Geständnis der Trennung und sagt: "Ich habe mich gefreut, als ich hörte, dass du eine neue Beziehung hast. Aber dein großes Problem ist auch, dass viele dir schöne Augen machen, weil sie natürlich wissen, sie bekommen dadurch Fame, Likes und dass sie über dich bei 'Goodbye Deutschland' Fuß fassen könnten."

Daniela Büchner möchte keine öffentlichen Schlammschlachten mit ihrem Ex

Finger-Erben ergreift noch einmal das Wort und klärt die Situation auf: "Wer jetzt gerade nicht mitkommt, weil es jetzt nichts mit dem Dschungel zu tun hat – Danni Büchner ist wieder Single, weil ihr Ex-Freund vor ein paar Stunden bei Social Media Schluss gemacht hat."

Einen Tag vorher stimmte das Bauchgefühl von Büchner über ihren Verflossenen Sohel schon, da zeigte sie Angela Finger-Erben bei dem TV-Format "Die große Dschungelparty" ein Foto ihres nun Ex-Freundes und sagte: "Schau mal, der ist schon ganz süß, aber ich habe das Gefühl, dass der nur Fame oder Follower haben will." Im weiteren Verlauf der Sendung wird auch klar, dass ihr Ex-Freund schon kurz nach dem ersten Kontakt mit der Geschichte an die Öffentlichkeit ging, dass er nun Daniela Büchner daten würde.

Quelle: RTL