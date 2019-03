View this post on Instagram

R.I.P Jens, Wir sind unfassbar traurig , dass Du so schnell und unerwartet von uns gegangen bist. Obwohl ich wusste, wie es um Dich steht , da ich Dich noch mal sehen konnte vor 2 Tagen , ist es trotzdem so schwer zu begreifen, dass Du jetzt einfach nicht mehr da bist. Ich habe mir so sehr gewünscht , dass am Ende irgendwie alles gut wird. Was jetzt bleibt, sind jede Menge tolle Erinnerungen mit Dir. Angefangen mit Goodbye Deutschland, wo Du uns so oft zum Lachen gebracht hast, dann vom 12 Mann , wo Du zum ersten Mal Deine Gesangsqualitäten zur Schau gestellt hast . Aus Arbeit wurde FREUNDSCHAFT ❤️ Auch Du hast unser Leben Verändert(Goodbye Deutschland) Und dann habt ihr mir das Vertrauen geschenkt, für Diego die Patentante zu sein. Auf diesen Wege werden wir für immer verbunden sein Jens. Wir werden Dich und Deine echte chaotische Art vermissen.😘🙏🙏 Peggy und Steff#fassungslos#traurig#erinnerungen#frieden