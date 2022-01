"Strohwitwe" Daniela Katzenberger schwärmt von Ehemann Lucas Cordalis und erzählt, warum keiner besser ins Dschungelcamp passt als er.

Daniela Katzenberger (35, "Die Mutti-Mafia kann mich mal... gernhaben: Mein Leben zwischen Kuscheltieren und Highheels") meldete sich am Freitag als "Strohwitwe aus Malle" bei ihren Instagram-Followerinnen und -Followern. In einer Reihe von Storys erzählte sie erst, wie "komisch" es sei, dass Ehemann Lucas Cordalis (54) "seit ein paar Tagen" weg sei. Das Ehepaar lebt mit der gemeinsamen Tochter Sophia (6) auf der Baleareninsel Mallorca. Cordalis befindet sich derzeit bereits in Quarantäne in Südafrika, wo er in wenigen Tagen am RTL-Dschungelcamp teilnehmen wird.

"Ich sag's euch: Der freut sich so brutal aufs Dschungelcamp", verriet der Reality-TV-Star weiter. Aktuell lebe er zwar noch "wie die Made im Speck" in einer fantastischen Lodge. Aber: "Ich glaube, die gewöhnen den schön an diesen Luxus, dass es im Dschungelcamp dann ein Schock wird", mutmaßte die Katze lachend.

Hartes Training auf Mallorca

Sie traut dem Musiker - und im Übrigen auch Sohn des ersten Dschungelkönigs Costa Cordalis (1944-2019, "Anita") - allerdings auch einiges zu. "Es gibt wahrscheinlich niemanden, der besser ins Dschungelcamp passt als der Lucas, weil er mega genügsam und viel gewohnt ist - er ist ja auch mit mir zusammen - und auch essensmäßig kann er viel ab", schwärmte sie.

Aber auch charakterlich bringt er offenbar einiges mit: "Er hasst es, wenn's unfair wird. Und er hält auch immer zu Schwächeren. Und wenn Lucas eines ganz besonders hasst, dann sind es so Lästereien", so Katzenberger. Wenn sie selbst mal lästere, sage er: "Ey Schatz, pass mal auf, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst es den Leuten ins Gesicht oder du hältst die Klappe. Weil das sagt nämlich auch ganz viel über dich aus", zitierte sie ihren langjährigen Partner nicht ohne Stolz. "Das ist so ein richtiger Anti-Krawall-Grieche, deswegen passt er perfekt dorthin", fasste Daniela Katzenberger zusammen.

Die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in Südafrika startet am 21. Januar um 21:30 Uhr bei RTL und bei RTL+.