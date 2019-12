Daniela Katzenberger (33) hofft, dass Töchterchen Sophia (4) ihren Opa, den im Juli verstorbenen Schlagerstar Costa Cordalis (1944-2019), nicht so schnell vergisst. Aktuell muss sie sich da aber offenbar noch keine Sorgen machen, wie ein Videoclip auf ihrem Instagram-Account beweist. Denn auf Katzenbergers Frage "Du weißt noch, wie der Opa dich immer gerufen hat, gell?" sagt die Vierjährige freudestrahlend "Sophoulaki". Das rührt auch ihre Oma, Costas Witwe Ingrid Cordalis, die neben der Kleinen in dem Clip zu sehen ist.

"Ich hoffe, sie [Sophia] erinnert sich noch viele Jahre daran #griechischeprinzessin #opacosta", kommentiert Katzenberger die niedliche Kosenamen-Sequenz. Und auf die Nachfrage einer Followerin, was das auf Deutsch bedeute, ergänzt sie noch: "Das ist eine griechische Verniedlichung von 'Sophia'".

Erstes Weihnachten ohne Costa

Die Familie bereitet sich aktuell auf das erste Weihnachtsfest ohne Costa vor. "Es macht mich traurig, das erste Weihnachten für Lucas ohne seinen Vater, für Sophia das erste Fest ohne ihren Opa und auch für mich war er wie ein Vater", erklärte Katzenberger vor Kurzem im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Sophia zuliebe wollen sie sich vom Kummer über den Verlust aber nichts anmerken lassen. Sie solle ein unbeschwertes Weihnachten erleben. "Ich hätte Sophia mehr Zeit mit ihrem Opa gewünscht [...] Sophia und Costa waren ein Herz und eine Seele", so Katzenberger weiter. Der jüngste Kosenamen-Post bestätigt das eindrucksvoll.

Costa starb im Kreis der Familie

Daniela Katzenberger und Costa Cordalis' Sohn, Lucas Cordalis (52), sind seit Anfang 2014 ein Paar. Das gemeinsame Töchterchen Sophia kam am 20. August 2015 in Worms zur Welt. Hochzeit feierten ihre Eltern dann am 4. Juni 2016 auf dem Petersberg in Königswinter. Die Familie lebt seit 2016 auf Mallorca. Costa Cordalis starb am 2. Juli 2019 im Alter von 75 Jahren im Kreis seiner Familie zuhause in der Wahlheimat Mallorca an Organversagen.