Daniela Katzenberger hat in den vergangenen Tagen über eine schwere Erkältung geklagt. Langsam scheint es ihr jedoch besser zu gehen.

Daniela Katzenberger (36) befindet sich nach einer schweren Erkältung offenbar auf dem Weg der Besserung. In einer neuen Story bei Instagram scheint sie zu bestätigen, dass es ihr wieder besser geht. Zumindest kann sie schon wieder lachen.

Zu den Klängen von Howard Carpendales (77) Hit "Hello Again" meldet Katzenberger sich am 9. März zurück. Sie zeigt, dass sie offenbar fast zwölf Stunden geschlafen hat und scherzt nebst lachendem Emoji: "Ich bin dann auch mal wach." Dazu setzt der TV-Star das Hashtag #gesundgeschlafen. Mit den beiden weiteren Hashtags #dornröschendani und #welchesjahrhabenwir beweist Katzenberger abermals Humor.

Was war bei Daniela Katzenberger passiert?

In den vergangenen Tagen hatte die 36-Jährige über eine schwere Erkältung geklagt. Zuletzt hatten sich Fans noch Sorgen gemacht, denn eine Besserung schien nicht in Sicht. In einer mittlerweile nicht mehr abrufbaren Story zeigte die Ehefrau von Sänger Lucas Cordalis (55), dass sie eine Infusion erhalten hatte. Kurz zuvor hatte sie von starken Halsschmerzen berichtet: "Gestern Nacht hat es mich so umgebeamt." Ihr Husten fühlte sich demnach so an, als würde ihr jemand ein Messer in die Kehle stechen. Die erwünschte Genesung über Nacht blieb dann zunächst wohl aus. "Kann nicht mehr", schrieb Katzenberger zu einem Foto, das offenbar in einem Arztzimmer aufgenommen wurde.

Die Erkältung kam dabei ziemlich ungünstig. "Ich muss fit werden", erklärte sie ihren Fans, denn für Freitag stehe der Besuch eines Kamerateams an. Sie wolle die Drehtermine für ihre Doku-Soap "Daniela Katzenberger: Familienglück auf Mallorca" nicht schon wieder absagen. Außerdem sei sie davon gelangweilt, den ganzen Tag im Bett zu liegen: "Ich muss mein Zeug erledigen."