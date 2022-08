Liebevoller Geburtstagsgruß an Lucas Cordalis

Daniela Katzenberger Liebevoller Geburtstagsgruß an Lucas Cordalis

Daniela Katzenberger hat ihrem Ehemann Lucas Cordalis zum 55. Geburtstag gratuliert. Auch ihre Familie gratulierte dem Geburtstagskind.

Daniela Katzenberger (35) hat ihrem Ehemann Lucas Cordalis in einem Instagram-Post zu dessen Geburtstag gratuliert. Der Sänger wird an diesem Sonntag (7. August) 55 Jahre alt. "Happy Birthday, mein Schatz", schrieb sie zu einem Pärchen-Foto, auf dem die beiden in die Kamera strahlen. Die 35-Jährige fügte zudem eine Reihe von Herzchen-Emojis hinzu. Seit 2016 sind der Musiker und der Dokusoap-Star verheiratet. Tochter Sophia wurde 2015 geboren.

Am Geburtstag auf der Bühne

Lucas Cordalis postete an seinem Ehrentag ein Bild von sich, das mit Zeichnungen einer Geburtstagskrone, einer Torte und Luftballons verziert wurde. Unter dem Beitrag gratulierte Daniela Katzenbergers Schwester Jenny Frankhauser (29) mit "Happy Birthday". Iris Klein (55), die Mutter der beiden, sandte mit ihrem Ehemann Peter Klein ein "Happy Birthday"-Geburtstagsständchen mittels Instagram Story.

Das Geburtstagskind legte derweil nicht entspannt die Füße hoch: Lucas Cordalis trat am Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" auf. Seinen Auftritt verfolgte seine Ehefrau gespannt vor dem Fernseher, wie sie in einer Instagram Story zeigte. Dort war auch zu sehen, wie die Zuschauer der ZDF-Sendung dem Sänger ein weiteres Ständchen widmeten.