Fremdgehdrama um ihren Stiefvater, Fake-Vorwürfe gegen ihren Mann: Bei Daniela Katzenberger ist "die Hölle ausgebrochen", so die Katze.

Der größte Skandal des diesjährigen Dschungelcamps spielt sich aktuell außerhalb des Camps ab - im Versace-Hotel und auf Instagram. Dort hat Iris Klein (55), Schwiegermutter von Lucas Cordalis (55), ihrem Mann Peter (63) in aller Öffentlichkeit vorgeworfen, sie aktuell mit Yvonne Wölke (41) zu betrügen.

Die beiden befinden sich derzeit als Dschungel-Begleitungen im Hotel in Australien und warten dort auf ihre Camp-Schützlinge. Peter auf Cordalis, Wölke auf Djamila Rowe (55). Dabei sollen sie sich - wie Iris glaubt - näher gekommen sein. Ihre Spekulationen hat Iris Klein in ihren Instagram-Stories mit großer Wut in die Welt gesetzt. Die beiden Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. Doch aus der Welt ist die Geschichte wohl noch lange nicht.

Das Familiendrama lässt auch Kleins berühmte Tochter und TV-Star Daniela Katzenberger (36) nicht kalt. Auf Instagram äußert sie sich am Donnerstag mit einer verzweifelten Story: "Ich habe seit ein paar Tagen das Gefühl, hier ist die Hölle ausgebrochen", so die Katze. "Es passieren echt viele Sachen, die schlimm sind und auch extrem belastend." Sie hätte seit einigen Tagen Bluthochdruck, ihr Ruhepuls läge bei 110, ihr würden Äderchen im Auge platzen ...

Daniela Katzenberger: "Wenn das Handy aus ist, hält auch das Internet die Fresse"

Weiter beschreibt die Katze ihren "emotionalen Stress": "Ich würde mir wünschen, dass es mir vielmehr am Arsch vorbeigeht, aber das geht dann leider doch nicht, wie man's im Kopf gerne hätte, weil das Herz grätscht mir so bisschen dazwischen ..." Katzenberger versuche nun, sich möglichst von ihrem Handy und dem Internet festzuhalten. "Ich denk mir: Wenn das Handy aus ist, hält auch das Internet die Fresse. Ich muss es leider so sagen."

Nun sehnt die Katze das Ende der Sendung herbei und freut sich auf die Rückkehr ihres Mannes. "In drei Tagen ist auch das Dschungelcamp rum ... Ich bin so froh, wenn der Lucas heimkommt und wir unser altes Leben haben ... Ich habe das Gefühl, ich muss für alle die Schulter zum Anlehnen sein, hab aber selbst gerade keine da."

Cordalis legt sich mit seinen Mitstreitern an

Apropos Lucas Cordalis: In einem neuen Story-Post vom Freitag nimmt Katzenberger auch ihren Mann in Schutz, dessen Image im Dschungel ebenfalls gelitten hat. So schreibt sie, dass jeder, der sie bei Instagram verfolge oder ihre Sendung schaue, wisse, "dass Lucas weder ein asoziales Arschloch ist, noch respektlos, noch unhöflich. Er steht mit beiden Beinen im Leben, ist Vater und einer der liebsten Menschen, den ich kenne."

In der am Donnerstag ausgestrahlten Folge hatte sich Cordalis nach der Dschungelprüfung heftig mit seinen Camp-Mitbewohnern Luigi "Gigi" Birofio (23) und Papis Loveday (46) gestritten. Da Cordalis das Ekel-Essen nicht schlucken konnte, gab es fünf statt sieben Sterne.

"Es ist etwas enttäuschend, wir hätten auch alle sieben haben können", fasst Gigi anschließend zusammen. "In einem Team verliert man gemeinsam, in einem Camp verliert man gemeinsam", verteidigt sich Lucas. Man könne auch sagen: Man ist zufrieden mit fünf Sternen. "Aber dann würde ich lügen", entgegnet Gigi. Woraufhin Cordalis schließlich erklärt, er könne auch tausend Dinge über die anderen sagen, was schließlich das Fass zum Überlaufen bringt.

Vor allem mit Gigi bekommt sich Lucas in die Wolle. "Mache nicht einen auf Opfer, Lucas. Fuck mich nicht ab!", schreit er den Cordalis-Spross an. Und auch Papis wird deutlich und wirft ihm vor, nicht ehrlich zu sein: "Du bist ein falscher Mann!"

Auch darauf scheint Daniela Katzenberger in einer ihrer Instagram-Stories zu reagieren, allerdings ohne konkrete Namen zu nennen. Deutlich wird sie dennoch: "Oft sind Leute, die auf den ersten Blick ein Ar***loch sind, auch auf den zweiten Blick ein Ar***loch. In diesem Sinne, gute Nacht."