Daniela Katzenberger zeigt stolz ihre Kurven. Die TV-Blondine hat sieben Kilo abgespeckt.

Da haben sich die vielen schweißtreibenden Stunden im Fitnessstudio mehr als gelohnt: Daniela Katzenberger (36) hat sieben Kilo abgespeckt. Das verrät die TV-Blondine in ihrer Instagram-Story und zeigt ihre Kurven in einem enganliegenden, schwarzen Kleid. Stolz setzt sie sich vor einem Spiegel in Szene.

Dass sie an ihrem Körper arbeiten will, verriet sie bereits vor einigen Wochen. Zu einem Video aus dem Gym schrieb sie: "Mission: 'Fauler Sack wird fit' ist in Arbeit." Und die 36-Jährige scheint auch weiter motiviert zu sein. Auch am Freitag lässt sie ihre Fans in einer Story wieder an einer Fitnesseinheit teilhaben.

2,2 Millionen folgen Katzenberger mittlerweile auf Instagram. Die 36-Jährige liefert hier regelmäßig private Einblicke in ihr Leben mit Ehemann Lucas Cordalis (56) und der gemeinsamen Tochter Sophia (8) auf Mallorca. Auch von anderen Familienmitgliedern wie Mama Iris (56) postet Katzenberger immer wieder Schnappschüsse.

Für ihre kleine Schwester Jenny Frankhauser, die am heutigen 25. August ihren 31. Geburtstag feiert, hat die TV-Blondine einen besonderen Gruß parat. "Dein 1. Geburtstag als Milf. Happy Birthday", schrieb sie zu einem alten Schnappschuss mit ihrer Halbschwester. Frankhauser ist im September 2022 zum ersten Mal Mutter geworden. Sie und ihr Partner Steffen König sind stolze Eltern des kleinen Damian. Die ehemalige Dschungelkönigin ist seit Herbst 2019 mit einer kleinen Unterbrechung mit König zusammen.

Auch Mama Iris gratulierte Tochter Jenny via Instagram zum Geburtstag. "Jetzt bist du selbst Mama", schrieb sie zu einem Bild, das sie mit Jenny als Baby zeigt. Weitere prominente Glückwünsche gab es unter anderem von Ex-"Bachelor"-Kandidatin Saskia Atzerodt (31) und Joey Heindles (30) Ex-Frau Justine Dippl.