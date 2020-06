Nach wochenlangem Lockdown in Spanien ist Daniela Katzenberger (33) gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (52) und Tochter Sophia (4) in die Pfalz gereist. Ausgerüstet mit Koffern und Mundschutz machte sich die Familie auf die Reise von ihrer Wahlheimat Mallorca in die alte Heimat Deutschland, wie ein Instagram-Foto zeigt. "Das geht in die Geschichte ein!", stellte Daniela Katzenberger in ihrer Instagram Story am Flughafen in Palma fest.

Denn so leer hatte die TV-Blondine den Flughafen der beliebten Urlaubsinsel, insbesondere im Juni, noch nie gesehen. Nach dem Check-In stiegen die drei direkt in den Flieger. In ihrem alten Zuhause angekommen, postete Daniela Katzenberger dann noch einen Schnappschuss, auf dem sie das Ortsschild von Ludwigshafen innig umarmt. Dazu schreibt sie: "Heimat, ich liebe dich für immer."