Katzenjammer bei der Katzenberger: Seit Tagen kämpft der TV-Star mit gesundheitlichen Problemen. Jetzt musste die Katze sogar an den Tropf.

Daniela Katzenberger kämpft nach wie vor mit gesundheitlichen Problemen. Wie schlecht es dem TV-Star geht, zeigte die Katze jetzt auf Instagram. Die Katze, die aktuell eigentlich die Sonnenstrahlen auf Mallorca genießen möchte, kämpft seit einigen Tagen mit einer hartnäckigen Erkältung. Erst am Dienstag berichtete sie von ihren starken Halsschmerzen: "Gestern Nacht hat es mich so umgebeamt." Ihr Husten fühle sich so an, als würde ihr jemand ein Messer in die Kehle stechen. Die erwünschte Genesung über Nacht blieb wohl aus. "Kann nicht mehr", schrieb sie zu einem Foto aus dem Arztzimmer, das sie mit Infusion im arm zeigt.

Dass sie noch immer krank ist, sei äußerst ungünstig für Katzenberger. "Ich muss fit werden. Am Freitag kommt mein Kamerateam", erklärte sie ihren Followern. Sie wolle die Drehtermine für ihre Doku-Soap "Daniela Katzenberger: Familienglück auf Mallorca" nicht schon wieder absagen. "Wir müssen die Staffel fertigkriegen", klagte die Ehefrau von Lucas Cordalis unter Schmerzen. Zudem sei sie mittlerweile gelangweilt davon, den ganzen Tag im Bett zu liegen: "Ich muss mein Zeug erledigen."

Wie gut, dass in dieser schwierigen Zeit Verlass auf ihre Mutter Iris Klein ist. Die sei am Dienstag vorbeigekommen und habe sie mit Lutschtabletten und Medizin versorgt. "Die ist so ein Engel", zeigte sich die Katze dankbar.

Klein habe es allerdings zurzeit auch nicht leicht, so ihre Tochter. Das Affären-Drama um ihren Noch-Ehemann Peter Klein mache ihr sehr zu schaffen. "Ich muss sie ein bisschen aufpäppeln. Das ist auch nicht so easy für sie, jetzt ganz allein. Sie schlägt sich echt gut. [...] Aber dann hat sie doch noch ganz viele Momente, in denen sie zusammenbricht", so Katzenberger weiter. Sie würde sich dabei oft hilflos fühlen, weil sie nicht wisse, was sie ihrer Mutter in solchen Momenten sagen könne.

Erst im Februar sprach Daniela Katzenberger den Wirbel rund um die Ehekrise ihrer Mutter und ihres Stiefvaters bei Instagram an. "Es klingt voll gemein, aber ehrlich gesagt kann ich nicht deren Eheprobleme zu meinen Problemen machen", gestand sie damals ehrlich. Sie wolle sich da "einfach raushalten". Am Dienstag fügte sie hinzu, dass sie nicht "wütend auf ihn [Peter Klein]" sei, sondern auf die allgemeine Situation, in der sich ihre Mutter befinde: "Das hat keiner verdient."