Buschige Augenbrauen liegen voll im Trend. Zum Thema Augenbrauen kann Daniela Katzenberger ein Lied singen. Die Katze wurde erlangte mit ihren tätowierten Stirnbrauen Bekanntheit. Über ihre Jugendsünden kann die 33-Jährige mittlerweile lachen. Am Sonntag postete Daniela ihren Beitrag zum buschige Brauen-Trend. Also entweder habe ich diesen Trend noch nicht so ganz kapiert... oder es sieht einfach nur an mir so schei**e aus, scherzt Daniela über ihre aufgemalten Augenbrauen. Danielas Selbstironie kommt bei den Followern gut an. Innerhalb von 20 Stunden wurde der Beitrag über 30.000 Mal geliked.