Tochter Sophia, Ehemann Lucas Cordalis, das Leben zwischen Deutschland und Mallorca - auf Instagram und Facebook teilt Daniela Katzenberger gerne Eindrücke aus ihrem Leben mit den treuesten Fans. Eine Instagram-Story sorgte jetzt allerdings unter ihren Anhängern für besorgte Reaktionen. Sie zeigt die "Katze" in einem Krankenhaus im Mallorquinischen Ort Santa Ponsa. Aus dem Arm der 31-Jährigen hängt ein Infusionsschlauch.

Daniela Katzenberger im Krankenhaus

In einer anderen Story erklärt der Reality-Star, wieso er ins Krankenhaus musste. Schuld sei eine Infektion gewesen, Katzenbergers Entzündungswert lag bei 170. Viel zu hoch, erklärt die Vox-Auswanderin. "Stellt euch mal vor, jetzt würde ich bei 'Let's Dance' mitmachen", sagt sie in einem Video. Ihre Teilnahme an "Let's Dance" musste Katzenberger im Februar absagen. Auch damals musste sie im Krankenhaus wegen einer Viruserkrankung eine Aufbauinfusion bekommen. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärt Katzenberger, was es mit ihrer Erkrankung auf sich hat. "Ich fange mir immer etwas aus dem Kindergarten ein. Sophia ist fast sofort wieder fit, aber bei mir dauert es manchmal", sagt sie der Zeitung. "Aber zum Glück habe ich einen guten Arzt. Es ist nichts Schlimmes, aber ich will schnell wieder fit werden, ich muss ja wieder mit meiner kleinen Prinzessin spielen. Die ist da sehr hartnäckig", verrät sie der "Bild".

Auch Lucas Cordalis war in der Klinik

Wie es der Zufall will, musste nicht nur Daniela Katzenberger ins Krankenhaus, sondern auch ihr Mann, Lucas Cordalis. Den hatte die gemeinsame Tochter Sophia aus Versehen so gekratzt, dass sein Auge untersucht werden musste. Mittlerweile sind allerdings beide Eltern wieder fit und zu Hause. Katzenberger gab - wieder auf Instagram - Entwarnung. "Mir geht's heute schon wieder viel, viel besser. Ich habe zumindest keine Halsschmerzen mehr", teilte sie ihre Followern mit. Jetzt kann sich der Katzenberger-Cordalis-Clan wieder aufs Wesentliche konzentrieren: Seine Fans mit positiven Botschaften und Fotos erfreuen.