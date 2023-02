Daniela Katzenberger hat eine schwere Zeit hinter sich. Nach der Ehekrise ihrer Eltern hat sie nun einen Entschluss gefasst.

Parallel zum Dschungelcamp entwickelte sich das Ehedrama um Iris (55) und Peter Klein. Die Fremdgehgerüchte beschäftigten Fans, Boulevard und vor allem die Familie, so auch Daniela Katzenberger (36) - die eigentlich nur mit ihrem Mann, Musiker Lucas Cordalis (55), mitfiebern wollte. Nach dramatischen Höhepunkten wie kursierenden vermeintlichen Fremdgehkussvideos, dem überraschenden Krankenhausaufenthalt von Iris Klein und der großen Aussprache, scheint etwas Ruhe eingekehrt zu sein.

"Es war echt die Hölle"

Zeit zum Durchatmen, auch für Katzenberger. Die Tochter von Iris Klein und Stieftochter von Peter Klein genießt die ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen mit Mann und Tochter auf Mallorca. Ihre Gefühlslage fasste sie am Sonntag in mehreren Instagram-Stories zusammen. "Ich habe mir jetzt vorgenommen, mich noch ganz oft in die Sonne zu setzen. Vielleicht mit der Hoffnung, dass mein Vitamin-D-Level die Stimmung der letzten Wochen so eine bisschen killt. Hey, es war echt die Hölle. Es war wirklich, wirklich schlimm", sagt der Reality-TV-Star.

Sie hat einen Entschluss gefasst, wie die neben Cordalis wohl prominenteste Vertreterin des Cordalis-Katzenberger-Klein-Clans sagt: "Irgendwann war ich aber an einem Punkt, wo ich mir gesagt habe: Nein, jetzt habe ich genug, jetzt halte ich mich da auch mal raus." Sie wolle nichts mehr lesen und hören und um sich zu schützen, habe sie ihr Handy bewusst ausgemacht und in die Ecke gelegt. Sogar die Instagram-App habe sie von ihrem Handy entfernt, "weil ich einfach das Gefühl hatte, ich ersticke und das frisst mich auf". Alternativ sei sie in die Badewanne gegangen und habe ihre "ganzen Emotionen rausgeschwitzt".

"Ich bin keine Eheberaterin"

Wenn es "um die eigene Family, die eigenen Eltern" gehe, müsse man wirklich aufpassen, dass man sich nicht mit herunterziehen lasse, erklärt die TV-Blondine weiter. "Und es klingt voll gemein, aber ehrlich gesagt kann ich nicht deren Eheprobleme zu meinen Problemen machen. Das sind erwachsene Leute und ich weiß selber nicht, was da genau war und ich will da auch niemanden verurteilen oder so, aber ich will mich da einfach raushalten [...] Zu viele Köche verderben den Brei oder in dem Fall die Ehe. Ich glaub, es ist das Schlaueste, wenn man sich raushält."

Nichtsdestotrotz will Daniela Katzenberger "immer" für ihre Mutter da sein. Aber: "Ich bin keine Eheberaterin." Sie werde "bestimmt keine Tipps geben oder irgendwie sagen, was sie jetzt machen soll". Ihre Mutter sei alt genug und "weiß schon, was sie macht. Ich vertraue darauf, dass sie das macht, was sie glücklich macht am Ende des Tages". Die Katze mahnt: "Ihr wisst ja auch, wie das ist: Wenn ihr dann irgendwelche Tipps gebt, und das funktioniert doch nicht so, bist am Ende doch du der Arsch. Und deswegen sage ich da gar nichts. Ich werde mich hüten, lieber schneide ich mir die Zunge ab, als irgendwelche Ehe-Tipps zu geben."

Wie ist der aktuelle Stand bei den Beteiligten?

Der von seiner Frau öffentlich des Fremdgehens beschuldigte Peter Klein meldete sich am Sonntagvormittag ebenfalls und postete eine Story, in der es unter anderem hieß: "Ich werde überhäuft mit Beleidigungen, Vorwürfen und Beschuldigungen, ohne dass ihr wisst, wie die Situation wirklich ist." Weiter schreibt er aber auch: "Ich kann verstehen, dass ihr aufgrund der derzeitigen Informationen enttäuscht von mir seid und es macht mich sehr traurig, dass es so gekommen ist." Er werde sich zu gegebener Zeit dazu äußern und schließt mit einem hoffnungsvollen: " Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht, aber hinter jeder noch so dunklen Wolke verbirgt sich heller Sonnenschein."

Reality-TV-Star Iris Klein postete seit ihrem kurzen Klinikaufenthalt regelmäßig allgemeinere Statements. Zuletzt schrieb sie am Sonntag: "Ich muss mich jetzt um mich und meine Gesundheit kümmern! Schreibt mir nicht mehr, ich werde nicht antworten."

Und Jenny Frankhauser (30), die andere Tochter von Iris Klein, in deren Haus sich das Drama derart zuspitzte, dass Iris Klein mit dem Helikopter in die Klinik gebracht werden musste? Sie ist ebenfalls mit den Nerven am Ende. In Ihrem jüngsten Instagram-Beitrag schreibt sie: "Ich könnte so viele sagen. Ich bin ein gerechtigkeitsliebender Mensch und ich halte es kaum noch aus. Ich hoffe einfach nur, dass dieser Spuk nun aufhört. Es ist alles gesagt. Was nun passiert, muss meine Mutter ganz allein entschieden und geht niemanden was an."

Iris Klein und Peter Klein sind seit 20 Jahren ein Paar. Gemeinsam nahm das Ehepaar etwa im Jahr 2020 an der RTL-Sendung "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" teil. Peter Klein war als Dschungelcamp-Begleitung von Lucas Cordalis in Australien.