Daniela Katzenberger (31, "Eine Tussi speckt ab") teilt ihr Privatleben gern und häufig mit den Fans und Followern auf ihren Social-Media-Kanälen. Auf ein Foto von Sonntag hagelte es jedoch offenbar so viel Kritik, dass der Reality-TV-Star nun reagierte. "Ach Leute... In der Tüte sind nur ein paar Proben, regt euch ab", schrieb Katzenberger unter das Facebook-Bild, das Töchterchen Sophia Cordalis (2) im Arm von Papa Lucas Cordalis zeigte. Stein des Anstoßes: Das Mädchen hat eine kleine Chanel-Tüte am Arm hängen.

Einigermaßen verwirrend ist allerdings, dass die fiesen Kommentare, die sie zu ihrer Reaktion veranlassten, offenbar gelöscht worden sind. Zu lesen sind jetzt nur noch mehr oder weniger wohlwollende Anmerkungen wie: "Oh mein Gott, es ist nur eine Tüte ihr Moralapostel." Oder: "Hihi, und wenn es ne Tüte von XY wäre, dann würden die schreiben.......'selbst Channel und das arme Kind bekommt den Billigkram'". Eine andere Followerin kommentiert: "Ist doch süß. Und des Frieden wegen beim nächsten Mal einfach eine Aldi-Tüte nehmen". Weiter unten heißt es auch noch: "Ich will auch so eine kleine Chanel-Tüte".

Warum die Katze nicht einfach den ganzen Beitrag gelöscht hat, bleibt ihr Geheimnis...

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind seit Anfang 2014 ein Paar. Am 20. August 2015 kam die gemeinsame Tochter Sophia Cordalis in Worms zur Welt. Im Oktober desselben Jahres verlobten sich die frisch gebackenen Eltern. Hochzeit gefeiert wurde am 4. Juni 2016 auf dem Petersberg in Königswinter, inklusive TV-Übertragung. Die Familie lebt auf Mallorca.