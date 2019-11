Für Daniela Katzenberger (33) und ihren Mann Lucas Cordalis (52) steht das erste Weihnachten ohne Familienoberhaupt Costa Cordalis vor der Tür. Der Schlager-Star starb am 2. Juli im Alter von 75 Jahren an Organversagen. "Es macht mich traurig, das erste Weihnachten für Lucas ohne seinen Vater, für Sophia das erste Fest ohne ihren Opa und auch für mich war er wie ein Vater", erklärt Katzenberger im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

"Das Weihnachtsfest verbringt man mit seiner Familie und da gehört auch der Opa dazu. Sophia und Costa waren ein Herz und eine Seele. Es wird das erste Weihnachten bzw. die ersten Feiertage ohne ihren Opa. Wir versuchen uns aber nichts anmerken zu lassen. Schließlich soll Sophia ein unbeschwertes Weihnachten erleben."

"Ich hätte Sophia mehr Zeit mit ihrem Opa gewünscht..."

Am meisten vermisse die TV-Blondine Costas "positive Art und seine Wärme. Wie toll er mit Sophia umgegangen ist. Das war immer so schön die beiden zu sehen, wie Costa ihr etwas vorgesungen hat oder die Kleine zum Lachen gebracht hat. Die beiden waren einfach unzertrennlich. Ich hätte Sophia mehr Zeit mit ihrem Opa gewünscht...", führt sie weiter aus.

In diesem Jahr feiert die Familie Weihnachten nicht in ihrer Wahlheimat Mallorca, sondern im Schwarzwald. "In Lucas' Heimat. Da freue ich mich schon richtig drauf. Meine Mutter, mein Stiefvater, meine Schwiegermutter, Lucas, Sophia und ich. Ach, das wird schön. Einfach im engsten Familienkreis. Ich finde Weihnachten auf Mallorca nicht so schön. Bei 20 Grad, Palmen und Co. kommt bei mir nicht gerade Weihnachtsstimmung auf."

Zurück im TV

Ein Wiedersehen mit Costa und dem gesamten Katzenberger-Cordalis-Clan gibt es ab heute bei RTLzwei. Der Sender zeigt noch einmal die Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Babyglück", montags bis freitags um 14:00 Uhr.