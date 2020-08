Daniele Negroni ist kein Single mehr. Der Ex-"DSDS"-Kandidat zeigt öffentlich seine neue Freundin. Doch Geldsorgen trüben das private Glück.

Im Dschungelcamp 2018 hat der ehemalige "DSDS"-Kandidat Daniele Negroni (25, "Only You") unter Liebeskummer gelitten. Nun hat der 31-Jährige wieder Schmetterlinge im Bauch. Auf Instagram zeigt Negroni seine neue Freundin und schreibt zu einem Kuss-Foto: "Der eine Mensch, der bei jedem Blick & jeder Berührung Herzklopfen auslöst... DU!!" Verlinkt im Bild ist Laura, Tattooartist in Berlin. Sie kommentiert das Foto unter anderem mit: "Nichts macht mich glücklicher, als an deiner Seite zu sein".

"Ich fand ihn schon sehr schnuckelig"

Seiner neuen Freundin ist der Sänger bereits zu seiner Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar" aufgefallen. Er nahm 2012 an der neunten Staffel teil und wurde Zweiter hinter Luca Hänni (25). "Ich muss schon sagen, ich fand ihn schon sehr schnuckelig mit seinen bunten Haaren. Fand ich richtig cool", erzählt Laura im Gespräch mit RTL. Daniele Negroni blickt allerdings etwas besorgt in die Zukunft.

Die Corona-Krise macht ihm - wie vielen Künstlern - finanziell zu schaffen. "Ich habe das mal so grob überschlagen. Wenn wirklich gar nichts passieren würde, also wirklich gar nichts. Dann würde es nächstes Jahr Mitte sehr eng aussehen. Dann müsste ich überlegen, etwas anderes zu machen", erzählt er RTL. Ideen für einen Plan B habe er bereits: "Ich liebe das Kochen. Das wäre so eine Sache. [...] Ansonsten bin ich auch sehr interessiert an Schule. Ich glaube, dass kann man sogar verbinden, wie eine Art Musikschule."