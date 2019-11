Mit einer Fotocollage, die farbenfroher und lebenslustiger nicht sein könnte, erinnert Danni Büchner (41) auf ihrer Instagram-Seite an ihren "Ehemann, besten Freund, Seelenverwandten, den Vater meiner Kinder", Jens Büchner (1969-2018), den ihr "dieser f... Krebs" vor einem Jahr genommen habe. "Es war/ist ein großes Trauma für uns alle", schreibt sie zu den Bildern, die vor allem Jens, Danni und die gemeinsamen Zwillinge zeigen.

Bedeutungsvolle Kleinigkeiten

Es sind aber auch die kleinen Dinge, die Danni so sehr vermisst: "Es fehlt mir so sehr, über deine Schuhe zu stolpern, dein Duft den man im ganzen Haus gerochen hat (ich habe es so geliebt), die Art, wie du dir immer deine Haare geföhnt hast, diese Art war besonders", erinnert sie sich unter Tränen, wie sie schreibt. "Mir laufen die Tränen übers Gesicht, wenn ich an dich denke, wie gerne möchte ich meine Nase einfach in deine Haare stecken, dich küssen..."

Doch sie kann sich nicht vollends der Trauer ergeben, denn da sind ja noch die beiden Dreijährigen. "Während ich weine, schauen mich deine Zwillinge an und können nicht wirklich verstehen was los ist. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mir die Tränen wegzuwischen und ein kleines Lächeln für sie aufzusetzen, auch wenn es mir verdammt schwerfällt", gibt sie ehrlich zu.

Der Alltag läuft "irgendwie"

Danni Büchner gibt in ihrem Post auch ein nüchternes Update zum Stand der Alltagsdinge. "Dieses Jahr habe ich 'irgendwie' überlebt, mit Hilfe meiner Kinder und ganz wenigen engen Freunden, die mich immer wieder aufgefangen haben. Danke dafür. Ich liebe euch so sehr", schreibt die tapfere Witwe. Trotz aller Widrigkeiten hat sie im vergangenen Jahr aber auch viel erreicht: "Wir haben eine erfolgreiche Saison gehabt mit unserer Faneteria und weil ich immer an meinen Mann erinnern möchte, wird es hoffentlich auch in Zukunft so gut weiterlaufen", hoffe sie.

"Ich liebe dich so sehr"

Das Wichtigste sind für die fünffache Mutter aber ihre Kinder. "Meine Kinder und ich sind noch enger aneinandergewachsen und wieder einmal bin ich Mama und Papa in einem", beschreibt sie die aktuelle Situation. "Ich liebe dich so sehr #bisirgendwann".

Der "Goodbye Deutschland"-Star Jens Büchner und Danni lernten sich 2015 kennen. 2017 feierten sie Hochzeit. Gemeinsam bekamen sie die Zwillinge Jenna und Diego. Sie brachte außerdem Jolina, Volkan und Jada mit in die Ehe. Jens Büchner starb am 17. November 2018 in Palma auf Mallorca an Lungenkrebs.