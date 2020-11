Fast zwei Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes Jens ist Danni Büchner wieder bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite.

Fast zwei Jahre ist es her, dass "Goodbye Deutschland"-Kultauswanderer Jens Büchner (1969-2018) starb. Seit dem kämpft sich seine Witwe Daniela "Danni" Büchner (42) ohne Mann an ihrer Seite durch den Alltag auf ihrer Wahlheimat Mallorca. Besonders in diesem von der Corona-Pandemie bestimmten Jahr fehlt der fünffachen Mutter jemand, der sie unterstützt. Offenbar ist die 42-Jährige bereit für eine neue Liebe - und würde dafür sogar Mallorca verlassen.

"Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage: 'Ich möchte nicht für immer alleine sein'", erklärt Büchner in der Sendung vom Montagabend (02. November) in "Goodbye Deutschland" (20.15 Uhr, VOX). Schließlich hätten alle ihre Freundinnen Partner oder seien verheiratet. "Ich bin die Einzige, die alleine ist", sagt die 42-Jährige. Sie wünsche sich jemand, mit dem sie Dinge besprechen könne: "Wenn du alleine bist, denkst du nach. Mir geht es zwar gut, aber ich muss dies noch machen und das und dann vergesse ich das manchmal. Da fehlt mir schon jemand, der da ist, mich in den Arm nimmt und sagt, 'okay, atme mal tief durch.'"

Sie wäre sogar bereit, die Zelte in ihrer Wahlheimat abzubrechen - aber nur, wenn es sich "richtig anfühlen" würde. Doch Büchner weiß auch: "Es wird nie so werden wie mit Jens. Es wird anders." Trotzdem wünsche sie sich etwas Glück für sich und ihre Kinder.

Das muss er mitbringen

Büchners Tochter Jada (15) weiß, was ein neuer Mann mitbringen müsste: "Er muss mutig sein, da wir jeder einen Charakter haben, der manchmal nicht so einfach ist. Er muss Humor haben. Und er muss wissen, wie er Mama glücklich machen kann", so die 15-Jährige. Die Familie wäre bereit dafür: "Wenn es Mama glücklich macht, dann macht es uns auch glücklich."

Danni und Jens Büchner lernten sich 2015 kennen. Ihre gemeinsamen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya kamen 2016 auf die Welt. Im Jahr 2017 gaben sie sich das Jawort und waren bis zum Tod von Jens im November 2018 verheiratet. Danni brachte drei Kinder mit in die Ehe, Joelina Shirin, Volkan Sinan und Jada Selin.