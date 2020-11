In einem Instagram-Livechat hat Jens Büchners Witwe Danni offenbart, dass sie derzeit einen Mann kennenlerne.

Ist Daniela "Danni" Büchner (42) frisch verliebt? Die 42-Jährige hat am Dienstag (3. November) im Gespräch mit der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" verraten, dass es ihr gerade sehr gut gehe und sie einen Mann kennengelernt habe. "Es gibt jemanden, den ich sehr nett finde. Das ist etwas, was ich noch für mich behalten werde. Wir schauen, was passiert", erklärte sie in dem Instagram-Livechat. Auf die Frage nach ihrem aktuellen Beziehungsstatus, sagte die Mallorca-Auswanderin mit verlegenem Lächeln: "In der Kennenlernphase."

Es sei schwierig für sie, jemanden kennenzulernen, da es sie nicht nur allein, sondern mit Anhang gebe, erklärte Büchner weiter. "Ich trage auch Verantwortung für meine Kinder. Mich gibt es nur zu sechst, mit zwei Hunden, zwei Katzen, meinem Job und meiner Vergangenheit." Ihr Ehemann, Kultauswanderer Jens Büchner (1969-2018), starb am 17. November 2018 an Lungenkrebs. Seitdem kämpfte sich seine Witwe ohne Mann an ihrer Seite durch den Alltag auf ihrer Wahlheimat Mallorca. Ihr verstorbener Ehemann werde immer das Wichtigste in ihrem Leben sein, betonte Büchner abschließend im Livechat.

Auswanderin will nicht "für immer alleine sein"

Bereits in der neuesten Folge von "Goodbye Deutschland" am Montagabend (2. November) hatte Danni Büchner angedeutet, dass sie bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite sei. "Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage: 'Ich möchte nicht für immer alleine sein'", erklärte sie. Sie wäre sogar bereit, die Zelte in ihrer Wahlheimat abzubrechen - aber nur, wenn es sich "richtig anfühlen" würde.

Der "Goodbye Deutschland"-Star Jens Büchner und Danni lernten sich 2015 kennen. 2017 feierten sie Hochzeit. Gemeinsam bekamen sie die Zwillinge Jenna und Diego. Sie brachte außerdem Jolina, Volkan und Jada mit in die Ehe.