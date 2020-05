"Unser erstes Selfie Juli 2015", mit diesen Worten leitet Daniela "Danni" Büchner (42) einen besonderen Instagram-Post in Erinnerung an ihren verstorbenen Ehemann Jens Büchner (1969-2018) ein. Auf dem alten Foto gibt die damals noch blonde Danni dem "Goodbye Deutschland"-Kultauswanderer einen Kuss auf die Wange. Im weiteren Text dazu schlägt sie nachdenkliche Worte an.

"Ich wollte nicht mehr weiter leben ohne dich"

"Vor 18 Monaten ist meine Welt zusammengebrochen, ich wusste nicht mehr wie es weiter gehen wird ohne DICH [...] wollte nicht mehr weiter leben ohne dich", so Danni Büchner. Ehemann Jens starb am 17. November 2018 im Alter von 49 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Das Paar lebte mit seinen Kindern auf Mallorca. Die Familie blieb auch nach dem Tod des TV-Auswanderers auf der spanischen Baleareninsel. Die richtige Entscheidung?

Danni Büchner schreibt: "Ich zweifle heute noch sehr oft an mir, weiß oft nicht was falsch oder richtig ist. Mallorca/Deutschland? Bin mir oft nicht sicher wo ich hin gehöre bzw. WIR!!" Doch dann sehe sie die Kinder, "erinnere mich an unsere gemeinsamen Gespräche, unsere Zukunftspläne" und ihr falle ein, "HIER ist unser ZUHAUSE". Jeden Tag vermisse sie ihren Mann "so so sehr". Ihr Versprechen: "Aber ich werde nicht aufgeben". Jens sei "immer mit dabei". Mit dem Hashtag "Ich liebe dich mein Liebling" auf Spanisch endet der emotionale Beitrag.