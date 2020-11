Danni Büchner und Ennesto Monté zeigen ihre Liebe. Anlässlich einer Geburtstagsfeier posteten beide ein Pärchenbild.

"Goodbye Deutschland"-Star Danni Büchner (42) und Sänger Ennesto Monté (45) zeigen ihre Liebe jetzt auch ganz offiziell. Anlässlich des 16. Geburtstags ihrer Tochter Jada posteten beide ein Pärchenbild - erstmals nicht nur in der Story. Erst erschien das des Sängers auf seinem Instagram-Account. Sein Kommentar: "Wir" und ein schwarzes Herz. Eine Stunde später postete auch sie das Foto, auf dem sie Arm in Arm in die Kamera strahlen, auf ihrem Account. Ihr Kommentar dazu: "Wir" und ein rotes Herz.

Vor wenigen Tagen ließ Büchner ihre Follower via Instagram wissen: "Ich habe ja in letzter Zeit schon gesagt, dass ich gerade dabei bin, einen Mann näher kennenzulernen. Einen Mann, den ich bereits seit vielen Jahren zu meinem Freundeskreis zähle. Mit dem ich aber seit einigen Monaten ganz andere Gefühle verbinde." Für sie sei das ein sehr großer Schritt - "einer, an den ich zeitweise nicht mehr geglaubt habe", so Büchner weiter.

Danni Büchner ist seit zwei Jahren Witwe

Danni und ihr verstorbener Mann Jens Büchner lernten sich 2015 kennen. 2016 bekamen sie Zwillinge, 2017 feierten sie Hochzeit. Aus ihrer ersten Ehe stammen drei weitere Kinder (geb. 1999, 2004, 2002), aus seiner ersten Ehe zwei Töchter und aus einer Beziehung ein Sohn. Jens Büchner starb am 17. November 2018 in Palma de Mallorca an Lungenkrebs.

Schlagersänger Ennesto Monté nahm bereits an einigen Reality-TV-Formaten teil. Mit Helena Fürst (46) war er als Paar in "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" (2017) gezogen; sie trennten sich allerdings bereits nach den Dreharbeiten wieder. Zwei Jahre später nahm er an der Nackt-Datingshow "Naked Attraction" (2019, RTL2) teil. Dieses Jahr war Monté unter anderem in den Sat.1-Sendungen "Promis unter Palmen" und "Das große Sat.1 Promiboxen" zu sehen.