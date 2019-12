Der US-amerikanische Schauspieler und Sänger Danny Aiello ist tot. Wie das Promi-Portal "TMZ" berichtet, starb der "Do the Right Thing"-Star am Donnerstag in einer medizinischen Einrichtung in New Jersey im Alter von 86 Jahren. Das habe auch seine Familie mittlerweile bestätigt. Eigentlich wurde er dort wegen eines anderen Leidens behandelt, zog sich jedoch eine Infektion zu, die schlussendlich zum Tode geführt habe.

Er bekam noch Besuch

Noch am Donnerstag habe ihn seine Familie besucht. Kurze Zeit später sei Aiello völlig überraschend verstorben, nachdem diese ihn wieder verlassen hatte. Der Schauspieler hinterlässt seine Frau Sandy, mit der er bereits seit 1955 verheiratet war. Mit ihr hatte der Italo-Amerikaner und gebürtige New Yorker zwei Söhne und zwei Töchter. Einer seiner Söhne verstarb bereits 2010 an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Aiello spielte in unzähligen Kino- und TV-Produktionen mit, unter anderem auch 1974 im Kult-Film "Der Pate - Teil II" an der Seite von Robert De Niro (76) und Al Pacino (79). Außerdem war er in "Hudson Hawk - Der Meisterdieb" oder auch in "Lèon - Der Profi" zu sehen. Im weltberühmten Madonna-Video zu "Papa Don't Preach" ist Aiello ebenfalls aufgetreten. Für seine Rolle in der Tragikomödie "Do the Right Thing" von und mit Spike Lee (62) wurde er 1989 für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.