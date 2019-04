Bei dem englischen Fußballstar Danny Drinkwater (29) vom FC Chelsea läuft es aktuell nicht rund. Neben der beruflichen Flaute kommt jetzt auch noch ein Autounfall hinzu. Wie die britische Zeitung "The Sun" meldet, wurde er nach dem Zusammenstoß seines Wagens mit einem anderen Fahrzeug am gestrigen Montag in der Nähe des Dorfes Hall im Großraum Manchester vorübergehend sogar in Gewahrsam genommen. Die Polizei von Cheshire bestätigte am heutigen Dienstag, dass Drinkwater wegen Alkohol am Steuer angeklagt wurde und am 13. Mai vor Gericht erscheinen müsse.

In der Saison 2015/16 wurde Drinkwater mit dem kleinen Verein Leicester City überraschend englischer Meister, absolvierte in der Folge sogar drei Spiele für die englische Nationalmannschaft und wechselte 2017 für umgerechnet etwa 40 Millionen Euro zum FC Chelsea.