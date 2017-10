Darum trinkt Helene Fischer eine Maß Bier auf ex

Atemlos durch die Nacht scheint ganz schön durstig zu machen: Freitagabend in der ausverkauften SAP-Arena in Mannheim. Nach über einer Stunde Konzert gönnt sich Helene Fischer eine kleine Pause. Sie plaudert erst mit einem Fan, um sich dann direkt an ihre Fans zu richten. "Ich sehe schon, einige trinken hier in diesem Saal. Ich hätte jetzt wahnsinnig gerne ein Getränk in der Hand", sagt die 33-Jährige. Gesagt, getan. Ein Mitarbeiter reicht ihr einen Maßkrug Bier. Und dann passiert das Unglaubliche.

Fischer trinkt die ganze Maß Bier auf ex aus. Während sie den Maßkrug stemmt, geht ein ungläubiges Raunen durch die Arena. Das hätte der Sängerin wohl niemand zugetraut. Nur 16 Sekunden braucht Fischer für den kompletten Liter, verschüttet nicht einen Tropfen. "Ich hatte wahnsinnig Durst", sagt sie danach verschmitzt und wischt sich den Mund ab. Jubel im Publikum. Ein Fan hat die ungewöhnliche Szene gefilmt (im Video ab Minute 1:33).

Helene Fischer grüßt einen besonderen Gast

Doch wie kam es dazu und wieso ausgerechnet in Mannheim? Es war das erste Mal, dass Fischer während ihrer Konzerttournee durch Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Maß Bier auf der Bühne trank. Weder in Hannover, noch in Hamburg, Köln oder Leipzig bekamen die Fans die trinkende Helene zu sehen. Doch am Freitag war ein besonderer Tag für Fischer.

Ihr langjähriger Produzent Jean Frankfurter war in der Arena anwesend. Der 69-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Erich Liessmann heißt, war es, der Fischer vor elf Jahren entdeckte und mit Hits wie "Und morgen früh küss ich dich wach" groß machte. Unzählige Songs hat Frankfurter, der in den 70er Jahren seine Karriere mit Hits wie "Michaela" (Bata Ilic) begann, für Fischer komponiert und produziert.



War Fischers Bier alkoholfrei?

Fischer ist ihm zu großem Dank verpflichtet - und drückte das auf ihre Art aus: "Und wisst ihr was, da muss ich jetzt heute Abend noch eine Person erwähnen, die mir sehr wichtig ist: Mein jahrelanger Produzent Jean Frankfurter sieht heute Abend zum ersten Mal die Show. Jean, das ist für dich!", sagte Fischer und hob daraufhin den Maßkrug. Das Prosit galt ihrem Förderer und Entdecker. Eines bleibt jedoch Fischers Geheimnis: Ob es sich um eine alkoholfreie Maß handelte, wollte sie nicht verraten.