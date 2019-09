Es war eigentlich wie immer: In der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" lieferten sich Thomas Gottschalk und Günther Jauch mal wieder ein hartes Duell. Bis in die Morgenstunden mussten die Moderatoren etwa Quizfragen beantworten, während sie in unbequemen Positionen in einer Würfel-Wand hingen. Fast noch spannender als das Duell selbst waren aber die Antworten von Thomas Gottschalk auf die Fragen von Barbara Schöneberger.

Die Moderatorin kam im Laufe der Show nämlich auch auf Heidi Klum zu sprechen. Sie wollte etwa wissen, ob die 46-Jährige auf Capri oder auf Sardinien geheiratet hat. Und fragte weiter, ob Thomas Gottschalk eigentlich eingeladen war. Der Moderator erklärte daraufhin, dass die GNTM-Jurorin beleidigt sei.

Thomas Gottschalk verärgerte Heidi Klum im GNTM-Finale

Zur Hochzeit sei er daher nicht eingeladen worden und beantwortete Barbara Schönebergers Frage mit einem kurzen, etwas betroffenen "Nö". Eigentlich sind Heidi Klum und Thomas Gottschalk schon lange befreundet. Entdeckt wurde das Model 1992 beim Wettbewerb "Model ’92", der von Thomas Gottschalk moderiert wurde. In der vergangenen Staffel von Klums Model-Castingshow "Germany's Next Topmodel" trat Gottschalk sogar als Gast-Juror auf und wurde von Heidi Klum immer wieder als sehr enger Freund vorgestellt. Auch im Finale der Castingshow war der 69-Jährige zu Gast – und genau da verscherzte er es sich mit dem Model.

"Bei diesem Finale hatte ich was von Kindergeburtstag gesagt ...", erklärte Gottschalk in der RTL-Show den Grund für den Streit zwischen den beiden. Wörtlich hatte der 69-Jährige einige Aktionen im GNTM-Finale mit den Worten "Das ist doch alles Kinderfasching" kommentiert. Heidi Klum waren diese Aussagen offenbar zu abfällig und Grund genug, den Moderator nicht zu ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz einzuladen. Thomas Gottschalk war aber nicht der einzige, der fehlte: Auch der ehemalige GNTM-Juror Michael Michalsky wurde von Heidi Klum nicht eingeladen. Er hatte in einem Interview gemutmaßt, dass Tom Kaulitz wohl nicht für immer an Klums Seite bleiben würde.