Kaum trennte sich Gillian Anderson vom Autoren Peter Morgan, da zog er auch schon bei dem schwerreichen ehemaligen It-Girl Jemima Khan ein. Anderson ist not amused.

In "The Crown" spielte Gillian Anderson die eiserne Lady Margaret Thatcher, nun wird ihr auch eiserne Selbstbeherrschung abverlangt. Nur wenige Wochen nach der Trennung von Peter Morgan, stürzt der sich in die nächste Romanze mit TV-Erbin Jemima Khan, einer bekannten Gesellschaftsgröße. Schon kurz nach der Trennung begann er sich mit Khan in der Öffentlichkeit zu zeigen. Nun soll das Paar zusammenleben, berichtet die "Daily Mail" unter Berufung auf Freunde des Ex-Paares. Über die vier Jahre mit Gillian Anderson ist er offenbar schnell hinweggekommen.

Die Freunde sagten dem Blatt, dass sich das neue Paar "seit Neujahr glücklich trifft" und bereits zusammenlebt. Gillian Anderson soll, so die anonymen Quellen, ziemlich "verärgert" darüber sein, dass ihr ehemaliger Partner so schnell weitergezogen ist.

Khan und Morgan sind alte Freunde

Der Verdacht steht im Raum, dass es nicht zu einer zufälligen Begegnung kam, sondern dass Jemima Khan der Grund für die Trennung von Anderson war. "Es gab einen kleinen Vorlauf, bevor sich Gillian und Peter trennten, aber trotzdem ist das alles sehr schnell passiert und war jetzt eine ziemliche Überraschung. Wir haben den Eindruck, dass Jemima schon seit geraumer Zeit versucht hat, so etwas wahr werden zu lassen. Sie ist schon seit Langem in Peter verliebt."

Die Freunde sagten, in Anspielung auf ihre Rolle als Margaret Thatcher, dass "sie sicherlich eine Augenbraue oder zwei" auf die Nachricht von der Romanze gehoben hat. In "The Crown" schaffte Anderson das Kunststück, die in Großbritannien durchaus verhasste Thatcher viel sympathischer als die königliche Familie erscheinen zu lassen.

It-Girl mit Dating-Geschichte

Jemima Khan, ein ehemaliges It-Girl war neun Jahre lang mit Kricketspieler Imran Khan verheiratet, der heute Premierminister Pakistans ist. Dann datete sie Hugh Grant und später den Komiker Russell Brand.

Damals wurde ausgiebig über Sex-Eskapaden mit Brand berichtet. Nebenher wurde Khan mit dem Fußballer Jamie Redknapp und One Direction-Sänger Zayn Malik gesichtet. Gillian Anderson wurde 1996 erste auf der "100 Sexiest Women"-Liste des Männermagazins FHM.

Jemima Khans Ex-Mann Imran Khan hingegen verabschiedete sich vom Jetset. 2018 heiratete er Bushra Bibi Khan. Eine Sufi-Gelehrte, der ehemalige Playboy gab an, dass er vor der Hochzeit keinen Blick auf das Gesicht seiner Frau werfen konnte, Bushra Bibi Khan ist stets verschleiert.

Quelle. Daily Mail