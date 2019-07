Der öffentliche Schlagabtausch zwischen der Boris Becker und Oliver Pocher geht weiter. Vor ein paar Tagen ersteigerte der Comedian auf der Zwangsversteigerung der Tennislegende zwei Pokale und kommentierte: "Er hat uns uns viele grandiose Nachmittage und Nächte vor dem TV geschenkt. Jetzt sollten wir auch mal was zurückgeben." Warum genau er das getan hat und was er nun mit den Trophäen anfangen will, hat er im Interview mit RTL öffentlich gemacht.

Versteigerung: Die Chance für Pochers nächsten Schlag

Im öffentlichen Endlos-Kampf holt Pocher holte Pocher zum nächsten Schlag aus. Der war ihm 26.500 Euro wert. So viel hat er auf der Auktion des britischen Auktionshauses Wyles Hardy für zwei Glas-Trophäen aus dem becker'schen Besitz ausgegeben. "Für den guten Zweck", meint Pocher wie gewohnt mit einem Augenzwinkern.

Dass der Comedian die erstandenen Preise nutzt, um sich auf Beckers Kosten lustig zu machen, dürfte wohl allen klar gewesen sein. "Einmal sich fühlen wie Boris Becker. Wenn man das Geld nicht hat, einfach ausgeben" amüsiert sich Pocher jetzt gegenüber RTL. Großmütig wie immer bietet er Becker seine Preise sogar an, er könne sie ganz ohne Finanzplan zurückhaben: "Da werden wir uns auf so einen kleinen Finderlohn sicherlich noch einigen können."

Nicht nur ein Witz: Die Trophäen sollen Teil einer Charity-Aktion werden

Diese Schmach wird sich die Tennislegende wohl kaum antun. Zumal jetzt bekannt wurde, dass sich Pocher vermutlich nicht durch Zufall genau diese Preise ausgesucht hat: Den Vize-Cup der Tennis-WM 1994 und eine Auszeichnung von der Polizei in Kalkutta für "Anwesenheit" - beides eher Misserfolge des Sportsstars. "Ehe man sich versieht, hast du dann Pokale gewonnen, das geht ja schneller, als man denkt", witzelt der Comedian.

Trotz des Kleinkriegs, den die beiden seit Jahren austragen - Pocher kann auch anders. Statt sich die Preise in die eigene Vitrine zu stellen, sollen sie einem wohltätigen Zweck zugute kommen: "Wir werden uns sicherlich zu gegebener Zeit eine schöne Aktion ausdenken."

Diese Geste dürfte auch Pochers Modelfreundin Amira Aly gefallen. Die konnte erst gar nicht glauben, was ihr Partner sich da in den Kopf gesetzt hatte: "Er saß ja wirklich zwei Stunden da am Handy und ich wusste: Oh Gott, der macht das nicht wirklich." Pochers Jubelschreie verrieten ihr dann aber: Doch, der macht das wirklich. Und hat damit für einen neuen Eintrag in der Becker-Pocher-Chronik gesorgt. Seit 2008, damals noch wegen Beckers Ex-Verlobter und Pochers jetziger Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden, befinden sich die beiden im Kleinkrieg. Fortsetzung nicht ausgeschlossen.

