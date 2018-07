Lange ist er nicht allein geblieben. Erst vor drei Monaten hatte Christian Lindner die Trennung von seiner Ehefrau Dagmar Rosenfeld bekannt gegeben. Der FDP-Chef war mit der sechs Jahre älteren "Welt"-Journalistin seit 2011 verheiratet.

Nun ist der 39-Jährige wieder in festen Händen - und seine Neue ist ebenfalls Journalistin. Es handelt sich um die 28-jährige TV-Reporterin Franca Lehfeldt. Das verriet der Politiker der "Bunten". "Ja, es gibt mit Franca wieder eine Frau in meinem Leben", sagte Lindner dem Promi-Magazin in einer Vorabmeldung.

Christian Lindners Neue hat für RTL gearbeitet

Wie die "Bunte" berichtet, hat seine neue Freundin Betriebswirtschaftslehre und Hotel- und Marketingmanagement studiert. Für RTL berichtete Lehfeldt bislang aus Berlin.

Wie dem Instagram-Profil der 28-Jährigen zu entnehmen ist, hat Franca Lehfeldt für den Privatsender aus dem Bundestag berichtet. Fotos zeigen die Journalistin im Gespräch mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, auch beim SPD-Parteitag im Bonn war sie Anfang des Jahres anwesend.

Gemeinsamer Urlaub geplant

Ihren Postings in den sozialen Netzwerken zufolge ist Lehfeldt ein politisch interessierter Mensch und hat eine klare Haltung. CSU-Chef Horst Seehofer hat es ihr dabei besonders angetan: Einer von zwei Tweets, die sie abgesetzt hat, ist ein Retweet von ARD-Journalist Thomas Kreutzmann, der Seehofers Pressekonferenz an seinem 69. Geburtstag "skurril" nennt. Auf Instagram schrieb sie anlässlich der Sommerpause des Bundestags: "Happy Holidays! #Seehofer will be traveling #Europe - you better stay on call."

Das Paar schmiedet bereits konkrete Pläne für die nähere Zukunft: Mitte August wollen Lindner und Lehfeldt einen gemeinsamen Urlaub

am Mittelmeer verbringen, wie "Bunte" aus dem Umfeld der

beiden erfuhr.