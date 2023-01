Der Bachelor

Name: Marcel Maderitsch

Bachelor des Jahres: 2003

Seine letzte Rose ging an: Juliane Ziegler

Dauer der Beziehung: wenige Wochen

Aktueller Beziehungsstand: über eine Frau an der Seite von Maderitsch ist nichts öffentlich bekannt

Was macht er sonst so: Der Schweizer Marcel Maderitsch war 2003 der erste Bachelor. Der damals 29-jährige Bankangestellte sucht an der Côte d’Azur seine Traumfrau. Nach dem Ende der Staffel hat sich Maderitsch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und arbeitet heute bei einem Pharma-Konzern in Zürich.

