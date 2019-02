"Grundsätzlich sind unsere Gefühle fast immer gleich." So hat sich Tom Kaulitz in der Dokumentation "Hinter die Welt" von Oliver Schwabe über seinen Zwillingsbruder Bill geäußert. Seit fast einem Jahr hat das eingeschworene Kaulitz-Team ein neues Mitglied: Heidi Klum. Das Model und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom sind mittlerweile sogar verlobt.

Das sagt Bill Kaulitz über die Hochzeit von Heidi und Tom

Klar, dass nun auch Bill Kaulitz mitten in den Hochzeitsvorbereitungen steckt. Der "Gala" verriet der Sänger: "Natürlich werde ich bei der Hochzeit eine Rolle spielen. Ich darf natürlich nicht verraten, welche das sein wird. Aber ich bin natürlich involviert." Und Bill, der zurzeit in Deutschland ist, erzählte noch mehr. "Der ist wahnsinnig happy. Die sind beide sehr glücklich", sagte er über seinen Bruder und Klum. "Jetzt stecken wir gerade in den Hochzeitsvorbereitungen."

Wo sich die 45-Jährige und Kaulitz das Jawort geben werden, verriet er allerdings nicht. Auch nicht, wann die Hochzeit stattfinden wird. Möglich, dass die beiden entweder in Los Angeles - ihrem Wohnsitz -, oder in der deutschen Heimat heiraten.

Ganz besonderer Verlobungsring

Wie engagiert Zwillingsbruder Bill ist, zeigte auch schon die Verlobung von Klum und Tom. "Ich war auch involviert, als Tom den Verlobungsring designt hat. Das hat er ja alles selbst gemacht", gab er im Interview zu.

Immer wieder beteuern Heidi und Tom ihre große Liebe in den sozialen Netzwerken. Während er sich gut mit ihren Kindern versteht, sind sie und Bill Kaulitz mittlerweile eng befreundet. Vermutlich ist das auch das Erfolgsrezept ihrer Beziehung. "All das, was ein Mensch in einer Beziehung sucht, was die Partnerschaft zumindest angeht, das haben Bill und ich ja komplett. Das heißt eigentlich, ich brauche nur noch jemanden für den sexuellen Part", sagte Tom Kaulitz in "Hinter die Welt". Mit Heidi Klum hat er jemanden gefunden, der offenbar beides erfüllt: Freundschaft und den "sexuellen Part".

