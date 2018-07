Seit Monaten hält Heidi Klum die Boulevardpresse in Atem: Ihre Liaison mit Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz produziert Schlagzeilen und beschäftigt viele Menschen. Klar, dass es auf Interesse stößt, wenn zwei so erfolgreiche deutsche Stars zusammenfinden. Auffallend oft wird in der Berichterstattung der Altersunterschied zwischen den beiden betont: Sie ist 45, er 28. Ältere Frau und jüngerer Mann - das scheint noch lange nicht als normal akzeptiert zu sein.

In einem Interview mit dem amerikanischen Magazin "Instyle" hat sich nun Heidi Klum explizit zu diesem Thema geäußert - und wenig Verständnis für die Fixierung vieler auf den Altersunterschied gezeigt: "Mein Freund ist viele Jahre jünger als ich und viele Leute merken das kritisch an und fragen danach", sagt sie dem Magazin. Das sei jedoch das einzige Mal, dass der 45-Jährigen ihr Alter vorgehalten werde und sie eine Antwort geben müsse. Für sie selbst sei das kein Thema: "Daran denke ich nicht wirklich viel. Man muss einfach ein glückliches Leben führen, ohne sich zu sehr darüber Gedanken machen zu müssen, was Menschen denken", so Klum, "denn Sorgen bereiten einem nur noch mehr Falten."

Heidi Klum kann über manche Schlagzeilen nur noch lachen

Die vierfache Mutter hat im Laufe der Jahre gelernt damit umzugehen, dass ihr Leben in den Medien ausgeschlachtet wird. Doch immer wieder gibt es Schlagzeilen, die sie zum Lachen bringen: "Manchmal vergleichen sie ein zehn Jahre altes Foto von mir, das kurz nach der Entbindung entstanden ist, mit einem aktuellen Bild und schreiben: 'Oh, sie war damals kurviger oder ihre Brüste waren damals so viel größer.'" Sie seien aber nur deshalb größer gewesen, weil sie gestillt hätte, so Klum.

“Ich denke nicht viel übers Älterwerden nach", sagt die Moderatorin der Castingshow "Germany's Next Topmodel". Sie wisse, dass es geschehe, "es passiert uns allen". Sie wache morgens jedoch nicht auf, schaue in den Spiegel und sei geschockt.

Dass sie in letzter Zeit immer wieder auf ihr Alter angesprochen wird - das hat letztlich weniger mit ihr selbst zu tun als mit ihrem jüngeren Freund. Es gibt wahrlich schlimmere Gründe.