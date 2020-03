Große Freude für Fans der früheren Erfolgsserie "Der Denver-Clan" (1981-1989), denn der ehemalige Serienstar Linda Evans (77) wird in einer neuen Ausgabe der TV-Reihe "Das Traumschiff" (ZDF) zu sehen sein. Das bestätigte die US-Schauspielerin persönlich mit einem Instagram-Post. "Ich habe mich einfach in die Besatzung und Crew von 'Das Traumschiff' verliebt - was für ein Traumschiff!", schreibt sie zu einem Foto, das sie offenbar bei den Dreharbeiten zeigt.

Sie sei schon so oft und in allen möglichen Geschichten auf dem "Love Boat" (1976-1986) gewesen, erinnert sie sich an eine dem "Traumschiff" ähnliche US-Reihe. "Aber ich war noch nie an einem Set, an dem alle in einer fremden Sprache sprachen - DAS war wirklich ein schauspielerisches Abenteuer", so Evans weiter. Über ihre Kollegen am Set schreibt sie dann noch: "Sie waren außergewöhnlich wunderbar und freundlich, und es ist mir eine Ehre, in der 40. Staffel dabei zu sein."

Bekannt wurde Linda Evans als Krystle Carrington, der Ehefrau von Öl-Magnat Blake Carrington (John Forsythe, 1918-2010), in der Erfolgsserie "Der Denver-Clan" ("Dynasty"). "Das Traumschiff" schippert seit 1981 durch die Weltmeere. Laut "Bild"-Zeitung soll es sich bei der Linda-Evans-Ausgabe um die Folge "Südafrika" handeln, die am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wird.