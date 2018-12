"Bekannt für seine sexy langen Strähnen." Mit diesem Satz beginnt die Homepage von Ric Pipino. Doch der Hairstylist ist nicht nur berühmt für seine Frisuren, sondern auch für eine seiner Frauen. Pipino war der erste Ehemann von Heidi Klum. 1997 heirateten die damals 24-Jährige und der 13 Jahre ältere Pipino, wohnten zusammen in New York. "Es war Liebe auf den ersten Blick", wird der gebürtige Australier später sagen. Doch 2003 folgte die Scheidung. Was macht Heidis Ehemann Nummer eins heute?

Pipino arbeitet noch immer als Friseur und Haarstylist. Der 56-jährige rühmt sich damit, ein Star-Coiffeur zu sein. Unter den illustren Namen, die er nach eigener Aussage zu seinen Kundinnen zählt, stehen Lady Gaga, Diane Lane oder Donna Karan. Heidi Klum fehlt allerdings in seiner Aufzählung.

Ric Pipino schneidet Haare - ab 295 Dollar aufwärts

Für 295 US-Dollar dürfen sich auch weniger prominente Frauen in seine Hände begeben. Das ist der Preis, den Pipino für einen einstündigen Schnitt inklusive Beratung aufruft. Etwaige Extrabehandlungen wie Färben gehen selbstverständlich extra. Termine können sogar online gebucht werden, allerdings nur gegen eine Anzahlung von 150 Dollar. Sicher ist sicher.

Dafür dürfen Kundinnen "exquisiten Kundenservice und exzellente Aufmerksamkeit bis ins Detail" erwarten, wie es auf Pipinos Homepage heißt. Der Meister arbeitet nicht nur in einem kleinen Salon in New York, sondern kommt seinen Kundinnen an und zwischen Ost- und Westküste der USA entgegen. Vom 28. bis zum 31. Dezember ist er in Miami buchbar, danach in sogenannten Pop-up-Salons - Geschäfte, die nur einige Tage geöffnet sind – in St. Louis, Dallas oder Los Angeles. Ein Jetset-Friseur.

Pipino sieht noch aus wie zu Heidi Klums Zeiten

Pipino hat sich kaum verändert. Wie vor 20 Jahren, als er an der Seite von Heidi Klum über rote Teppiche lief, trägt er noch immer seinen Spitzbart und graue, kurze Haare. Inzwischen ist er Vater von drei Kindern. Tochter Roxie und Sohn Bowie stammen aus der Beziehung mit Ex-Freundin Jenne Lombardo, sein jüngster Sohn Valentine von seiner neuen Lebensgefährtin. Wer das ist, will Pepino nicht verraten. Auch auf Bildern in sozialen Netzwerken ist die neue Frau an seiner Seite nicht zu sehen. Nur so viel verrät er: Sie ist kein Model.